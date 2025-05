Si è insediato questa mattina, mercoledì 7 maggio, il nuovo Questore di Brindisi, dr. Aurelio Montaruli, Dirigente Superiore della Polizia di Stato, subentrato a Giampiero Lionetti, ora alla guida della Questura di Lecce.

Nato a Roma nel 1965, abilitato all’esercizio della professione forense, il dr. Montaruli si è laureato in giurisprudenza presso l’Università “La Sapienza” e si è specializzato in criminologia all’Università di Bari. Entrato in Polizia nel 1989, ha diretto vari commissariati in provincia di Bari, è stato capo di gabinetto della Questura del capoluogo e ha lavorato al centro operativo della DIA. Ha poi guidato il Compartimento della Polizia Ferroviaria per la Calabria, quindi per Puglia, Basilicata e Molise. Nel novembre 2023 è stato nominato Questore di Chieti, incarico ricoperto fino al recente trasferimento a Brindisi.

L’alto funzionario ha aperto la giornata con un omaggio ai caduti della Polizia, deponendo una corona presso il monumento interno alla Questura, per poi incontrare dirigenti, funzionari, personale della Polizia di Stato, rappresentanti sindacali e dell’Amministrazione Civile dell’Interno.

Nel primo confronto con la stampa, il dr. Montaruli ha espresso “soddisfazione e senso di responsabilità” per l’incarico ricevuto, assicurando massimo impegno nella gestione dell’ordine pubblico e nella tutela della sicurezza. «Brindisi è una provincia impegnativa sotto diversi aspetti — ha dichiarato — dalla presenza della criminalità organizzata alla gestione delle vertenze occupazionali, nel contesto della transizione energetica. Ma sono certo che, con il contributo di tutti, riusciremo a raggiungere gli obiettivi prefissati».

Nel suo intervento, ha ribadito la volontà di proseguire nel solco tracciato dai suoi predecessori, valorizzando l’esperienza maturata nella gestione dei grandi eventi, come il G7, e mantenendo un rapporto trasparente anche con gli organi di informazione: «Siamo davanti all’opinione pubblica, e dobbiamo esserlo in maniera consapevole e responsabile».

Il Questore ha sottolineato l’importanza di un presidio del territorio costante e metodico, rafforzato da una sinergia operativa con gli altri enti, in particolare nella polizia amministrativa. In vista della stagione estiva, ha annunciato la richiesta di un potenziamento dell’organico, anche con l’intervento del Reparto Prevenzione Crimine, per garantire la sicurezza nelle zone costiere tra Ostuni e Fasano. Rientra tra le priorità anche l’apertura del nuovo Commissariato di San Pietro Vernotico, già in fase di attivazione.

Sul piano del rapporto con i cittadini, Montaruli ha rilanciato un modello sperimentato con successo a Chieti: «Ogni mercoledì pomeriggio, su prenotazione, sarò disponibile a incontrare i cittadini della provincia per ascoltare le problematiche di competenza della Polizia. Il motto Esserci sempre non deve restare uno slogan, ma tradursi in uno stile di lavoro fondato sulla vicinanza e sulla disponibilità».

A margine della conferenza stampa il dr. Montaruli si è soffermato anche sul fenomeno dell’uso indiscriminato dei social e sulle tragedie della strada. Per l’alto funzionario è importante continuare nell’opera di sensibilizzazione che da diversi anni è in atto da parte della Polizia di Stato. “Dopo il lutto occorre una riflessione per individuare dei correttivi affinché queste tragedie non avvengano più”.