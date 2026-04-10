Un intreccio di storia, sentimenti e memoria collettiva prende forma nell’appuntamento in programma il prossimo 26 aprile alle ore 17:30 presso il Palazzo Granafei Nervegna, nella suggestiva Sala Colonne. L’occasione è la presentazione del libro “L’Ultimo volo” di Ivano Ceribelli, evento promosso dall’Associazione Arma Aeronautica – Sezione di Brindisi.

L’iniziativa, come sottolineato dal presidente, il luogotenente Michele Vergari, si propone di offrire al pubblico un racconto che attraversa più livelli: la storia dell’aviazione italiana, con un focus particolare su Brindisi, e una vicenda umana intensa, costruita attorno a una storia d’amore che si sviluppa nel tempo.

Il volume di Ceribelli – filosofo e pilota – prende vita attraverso una narrazione che intreccia immagini, suoni e ricordi, ricostruendo una corrispondenza epistolare tra la madre dell’autore e il pilota Isacco Giudici. Un dialogo che attraversa gli anni più drammatici della Seconda guerra mondiale, tra il 1940 e il 1943, e che trova il suo epilogo nel tragico ultimo volo del pilota, partito dall’aeroporto militare di Brindisi a bordo di uno Stuka (Junkers Ju 87).

Durante l’evento sarà possibile visionare proprio quella corrispondenza, testimonianza diretta di un legame che resiste al tempo e alla distanza, restituendo uno spaccato autentico di vita e di storia.

La presentazione sarà arricchita da un accompagnamento musicale affidato al flicorno baritono di Stefano Trentin, elemento che contribuirà a rendere ancora più immersiva l’esperienza narrativa.

A chiudere l’incontro, un momento conviviale con il tradizionale “cocktail aeronautico del buon ritorno”, offerto dall’autore ai partecipanti.

L’appuntamento si inserisce nel solco delle iniziative volte a valorizzare la memoria storica e il patrimonio aeronautico del territorio, offrendo al pubblico un’occasione di riflessione capace di coniugare rigore storico e intensità emotiva.