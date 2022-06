Venerdì, 17 giugno 2022 (ore 20:30) – Chiostro San Paolo Eremita – Brindisi

LOVE IS LOVE – OMAGGIO A LADY GAGA

ANGELA SEMERANO 5TET

Angela Semerano voce, Mimmo de Bartolomeo tastiere

Walter di Stefano basso, Enzo Gianfreda chitarra, Antonio Colonna batteria

«Love is Love» è il titolo del nuovo live show di Angela Semerano e della sua band, che offre un ampio repertorio di brani della camaleontica artista statunitense Lady Gaga, scelti tra quelli ispirati a temi atti a favorire la diffusione e il radicamento di sentimenti d’inclusività sociale e di valorizzazione delle differenze. Lo spettacolo è un sentito omaggio alla grande cantautrice, attrice e attivista statunitense, considerata una tra le migliori interpreti pop del ventunesimo secolo, e al suo impegno nelle battaglie politiche e sociali del nostro tempo.

Lo spettacolo è in programma a Brindisi venerdì 17 giugno alle ore 20.30 nel Chiostro di San Paolo Eremita (Piazza Dante, 6) e fa parte della XXXVII stagione concertistica «BrindisiClassica», organizzata dall’Associazione Musicale «Nino Rota» sotto l’egida del Ministero della Cultura e con il patrocinio della Regione Puglia, del Comune e della Provincia di Brindisi.

Con Angela Semerano saranno in scena Mimmo de Bartolomeo alle tastiere, Walter di Stefano al basso, Enzo Gianfreda alla chitarra e Antonio Colonna alla batteria. Il programma prevede i brani: Bad Romance, Paparazzi, Born This Way, Marry The Night, The Edge Of Glory, Joanne, Till It Happens To You. Angel Down, Hair, Always Remember Us This Way, Shallow, Million Reasons, Look What I Found, l’ll Never Love Again, Before I Cry.

Angela Semerano ha cominciato a studiare canto, pianoforte e batteria all’età di undici anni. Nel 2003 ha seguito un corso di canto leggero del Maestro Mario Rosini nell’«Accademia Ars Nova» di Ostuni; ha poi continuato gli studi con il Maestro Donato Palmisani, partecipando e vincendo il primo premio nella Categoria Giovani al concorso «Video Festival Live»; nel 2004 si aggiudica il concorso nazionale «Città Bianca» e il premio «Delfino Junior» di Carovigno. Nel 2007, a soli quattordici anni vince la cinquantesima edizione del «Festival di Castrocaro Terme» nella categoria Voci Nuove. Tra le altre esperienze si ricordano: la partecipazione ai talent show «Amici 13» e «The Voice of Italy 2018» nonché gli importanti ruoli cinematografici avuti nei film «Io Che Amo Solo Te» e «La Cena Di Natale», entrambi diretti dal noto regista Marco Ponti.

Angela Semeraro considera la sua voce un dono prezioso e perciò, nonostante l’intensa attività professionale, prosegue con impegno e passione il perfezionamento degli studi musicali sotto la guida del noto M° Giuseppe Del Re, coordinatore del Dipartimento di Nuove Tecnologie e Linguaggi Musicali del Conservatorio Musicale “N. Rota” di Monopoli.

Spettacolo da non perdere per potere apprezzare il raro connubio tra la voce calda e profonda di Angela Semerano e la versatilità della sua band, di stampo rock, che genera una magica avventura emotiva, capace di arricchire d’amore e di musica il cuore di ciascuno.

https://www.facebook.com/AngelaSemeranoOfficial/videos/1273229769397107





INFO

Associazione Artistico Musicale “Nino Rota” – Brindisi

Cell. 3389097290 – www.associazioneninorota.it

Posto unico Euro 10,00 – Ridotto per under 25 e studenti: Euro 5,00