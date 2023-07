Brio Brindisi annuncia il ricco programma di eventi, esperienze e tour per il mese di agosto.

Escursioni, tour gastronomici della città, degustazioni tra le vigne, laboratori culinari ed iniziative culturali: sono solo alcune delle attività incluse nel programma presentato da BRIO Brindisi – DMC. Un ricco palinsesto nato dalla collaborazione tra la Destination Management Company, gli operatori turistici e le aziende del territorio.

Il programma prenderà il via martedì 1 agosto con escursioni in notturna a piedi e in kayak nel sito di interesse storico naturalistico di “Punta del Serrone”. Un’iniziativa suggestiva per omaggiare il plenilunio d’estate con la luna piena a fare da protagonista (posti limitati. Iscrizioni qui: https://passaportopugliese.it/tour/tintarella-di-brio/)

Seguiranno tour della città di bottega in bottega per valorizzare i prodotti eno-gastronomici a km0 del nostro territorio, oltre i più noti beni monumentali del centro storico.

Non solo attività in città ma anche nelle campagne circostanti con degustazioni di vino tra le vigne di Tenute Lu Spada e – ovviamente – in mare, con tour in kayak o in gozzo (“schifarieddu”).

Per conoscere il programma completo degli eventi basta consultare il sito www.briobrindisi.it/agosto-con-brio o i canali social @briobrindisi. Ulteriori contatti: info@briobrindisi.it

Partner: Associazione Il Giunco, Flow Love Life Ocean APS – Colmare, Tenute Lu Spada, Madera Bike Tour, Chef Luisa Tricca, Hospitale del Turista, Infuseria Brindisina, Circolo Remiero Brindisi, Eridano Cooperativa Sociale.

BRIO Brindisi