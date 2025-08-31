August 31, 2025
Il Brindisi FC inaugura il campionato con una vittoria netta e convincente. Sul terreno del Galatina, i biancazzurri di mister Ciullo si impongono per 0-3, dimostrando solidità, qualità di gioco e grande concretezza sotto porta.

La partita si sblocca già al 10’: sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Bernaola e prolungato di tacco da Ferrari, è Benvenga a trovare la zampata vincente in area, regalando il vantaggio ai suoi.

Il raddoppio arriva al 38’, quando Ferrari svetta di testa su un preciso cross dalla sinistra di Lobosco, firmando il 2-0 che indirizza il match.

Nella ripresa, al 7’, cala il tris Scoppa, appena subentrato a Bernaola: l’argentino lascia partire un destro potente da fuori area, finalizzando al meglio una bella combinazione tra Melillo e Burzio.

Un esordio che conferma le ambizioni del Brindisi, apparso subito in palla e determinato. Giovedì la prossima prova, con la sfida casalinga contro il Bitonto.

