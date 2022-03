In considerazione dell’emergenza sanitaria in corso e con l’obiettivo di supportare le imprese del territorio, la Camera di Commercio Brindisi, con Determinazione Commissariale n. 9 del 22/2/2022, istituisce un contributo a fondo perduto alle MPMI della provincia di Brindisi per l’abbattimento del tasso d’interesse sui finanziamenti e sui fidi bancari finalizzati a favorire gli investimenti produttivi e la liquidità necessaria per la gestione aziendale in una fase economica di estrema criticità.

Il presente bando s’inserisce nell’ambito delle iniziative promozionali a favore delle imprese adottate dal sistema camerale nazionale, anche in attuazione dell’art. 125 del Decreto “Rilancio” che ha previsto la possibilità per le Camere di commercio di realizzare specifici interventi per contrastare le difficoltà finanziarie delle PMI e facilitarne l’accesso al credito.

BUDGET

La somma stanziata per l’iniziativa di cui al presente Bando ammonta all’importo complessivo di € 100.000,00.

In considerazione di eventuali ulteriori risorse disponibili la somma stanziata potrà essere integrata.

MASSIMALI

Il contributo consiste in un apporto a fondo perduto erogato in un’unica soluzione finalizzato all’abbattimento del tasso d’interesse (TAEG) sui finanziamenti concessi da banche, società di leasing e altri intermediari finanziari iscritti all’Albo unico di cui all’art. 106 TUB – con contratti stipulati a partire dal 23/02/2020, nonché all’abbattimento del tasso di interesse sui fidi bancari maturati a decorrere dal 23/02/2020 fino alla data di presentazione della domanda.

Sono ammissibili finanziamenti e concessioni di fidi bancari finalizzati a:

• esigenze di liquidità;

• consolidamento delle passività a breve;

• investimenti produttivi.

L’entità dell’abbattimento viene determinato nella misura del 100% del tasso di interesse effettivo corrisposto dalle micro, piccole e medie imprese, fino ad un contributo massimo di 5.000,00 euro.

BENEFICIARI DEL BANDO

Micro o Piccole o Medie imprese come definite dall’Allegato 1 del regolamento UE n. 651/2014 che, che abbiano sede legale e/o unità locali operative nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Brindisi.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande possono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica attraverso lo sportello on line “Contributi alle imprese”, all’interno del sistema Webtelemaco di Infocamere – Servizi e-gov. Per informazioni di qualsiasi tipo, relative a questo bando si prega di contattare la CCIAA di Brindisi solo ed esclusivamente via e-mail a questo indirizzo: bandointeressi@br.camcom. it

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DI SCADENZA

Le domande potranno essere presentate dalle ore 9.00 del 7/03/2022 fino alle ore 21.00 del 30/04/2022.