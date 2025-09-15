September 15, 2025
Set 15, 2025    Posted by    news 0

Ostuni punta sul futuro con un progetto da oltre 3,5 milioni di euro per l’Istituto Orlandini Barnaba, candidato a finanziamento regionale. Ad annunciarlo è stato il sindaco Angelo Pomes, che ha illustrato i dettagli di un intervento strategico per la Città Bianca.
Il progetto prevede una serie di opere di efficientamento energetico e riqualificazione funzionale: installazione di pannelli fotovoltaici, sostituzione di infissi e impianti con soluzioni ad alta efficienza, rinnovo dell’illuminazione interna e miglioramento del comfort climatico grazie a rain gardens e nuove aree verdi.
Non mancheranno interventi dedicati all’inclusione e alla mobilità sostenibile, con la realizzazione di percorsi tattili per ipovedenti, l’installazione di arredi urbani e colonnine di ricarica elettrica, oltre alla riqualificazione della fermata del trasporto pubblico.
“L’edificio sarà così ripensato come polo civico ed educativo al servizio dell’intera comunità” – ha sottolineato il sindaco Angelo Pomes.
Soddisfatto anche l’assessore ai lavori pubblici Angelo Brescia, che ha rimarcato l’importanza della candidatura:
“Abbiamo approvato in Giunta un progetto strategico che punta a trasformare l’edificio scolastico Orlandini Barnaba in uno spazio moderno, sostenibile e inclusivo. Efficientamento energetico, pannelli fotovoltaici, nuovi infissi, impianti ad alta efficienza e illuminazione smart: l’intervento guarda al futuro. Ma non solo, perché prevede più verde, rain gardens, arredi urbani, percorsi tattili, ricariche elettriche e una fermata del trasporto pubblico completamente riqualificata. È un progetto che ho seguito personalmente, passo dopo passo, insieme ai tecnici incaricati. Ostuni sta cambiando, non per caso, ma grazie a un lavoro quotidiano, attento e determinato. Analizziamo ogni bando e candidiamo ogni idea che possa diventare realtà, perché non vogliamo perdere neanche un’occasione”.
Con questa iniziativa, Ostuni si conferma una città attenta alla sostenibilità ambientale, all’innovazione e all’inclusione sociale, proiettandosi verso un futuro in cui gli edifici pubblici diventano spazi aperti, efficienti e al servizio della collettività.

Related Posts

AQP, lavori per migliorare il servizio: disagi ad Oria e San Vito

Centri per l’impiego di Brindisi e provincia: 35 annunci di lavoro e 52 figure ricercate sul portale regionale “LavoroXTe”

Brindisi Comune capofila del progetto Interreg PARSMO, domani il primo incontro interregionale

Il dott. Vincenzo Zingaro è il nuovo Vicario del Questore di Brindisi

Mesagne, Amministrazione comunale al lavoro per una nuova area mercatale e polifunzionale

DUC Ostuni: corso gratuito di inglese commerciale di 2° livello per operatori del commercio e del turismo

No Comments

Leave a Comment