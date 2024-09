OFFERTA FORMATIVA RINNOVATA E POTENZIATA – ITS Academy Mobilità potenzia l’offerta e amplia la presenza in provincia di Brindisi con un’attenzione particolare alle vocazioni territoriali e alle esigenze delle imprese. Nuove sedi a Francavilla Fontana e Fasano in collaborazione con Programma Sviluppo e ForMare Puglia, affiancheranno l’ormai storica sede di Brindisi a Palazzo Granafei Nervegna. Sostenibilità ambientale, innovazione, automazione digitale, sono gli assi portanti dei nuovi percorsi formativi per il biennio 2024/2026 pensati e costruiti in sintonia con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) che considera infrastrutture logistiche, mobilità sostenibile, ricerca tecnologico-scientifica, leve strategiche per l’economia nazionale.

LAVORO ENTRO UN ANNO – I corsi di ITS Academy Mobilità, sono post-diploma, hanno durata biennale, si articolano in 600 ore d’aula, 400 ore di laboratorio d’impresa e 800 ore di attività in azienda. Manager come docenti, stage in azienda, focus di specializzazione, una vasta rete di aziende partner. Questa la formula vincente che consente a quasi nove studenti su dieci di trovare lavoro nei dodici mesi successivi al diploma. ITS Academy Mobilità si è dotato, inoltre, di un ufficio placement composto da formatori e orientatori esperti che, in costante rapporto con diplomati e aziende partner, lavorano per mettere in contatto offerta e domanda di lavoro.

I CORSI IN PROVINCIA DI BRINDISI – Logistics designer (Brindisi): nel settore dei cantieri navali è la figura che si occupa della progettazione e dell’organizzazione delle operazioni logistiche all’interno del cantiere. Questo profilo è essenziale per una gestione efficiente dei cantieri, dove la complessità della logistica richiede competenze avanzate di pianificazione e ottimizzazione dei processi.

Logistics data specialist (Fasano) – Esperto in analisi dei dati per fini legati all’ottimizzazione dei flussi logistici e documentali. Si occupa di gestire la rete distributiva delle merci, organizzandone il flusso logistico ed informativo. Si occupa dell’analisi dei KPI relativi alla gestione di magazzino. Opera all’interno di aziende di produzione, industriali e commerciali, di trasporto o di servizi logistici.

Export manager per il made in Italy (Francavilla Fontana) – Esperto in flussi di prodotti e manufatti da mercati locali a mercati globali. Si occupa di pianificare e coordinare la spedizione nazionale ed internazionale delle merci, supportando l’azienda nella definizione di una strategia di investimento sui mercati e curando le relazioni commerciali con i clienti, i fornitori e le autorità doganali. Trova occupazione in tutte le aziende di produzione, agroalimentari, cosmesi, meccaniche, di moda che vogliono cogliere le nuove opportunità offerte dai mercati globali.

BORSE DI STUDIO – I corsi sono gratuiti, non c’è alcun costo da sostenere per la frequenza ai percorsi formativi, materiali didattici e gli strumenti necessari alle attività pratiche. Inoltre, sono previste borse di studio fino a 6000 euro, rimborsi spese di trasferta con vitto e alloggio per i fuori sede.

“La logistica è una componente trasversale dei diversi processi produttivi, molto importante per il nostro territorio, che ha notevoli infrastrutture, da ottimizzare nel loro utilizzo. La logistica è per tali ragioni un importante fattore di competitività delle nostre imprese. Confindustria Brindisi sostiene e promuove con l’ITS Logistica i percorsi formativi in tale settore strategico, necessari per lo sviluppo ed il futuro della nostra provincia” – dichiara Gabriele Menotti LIPPOLIS – Presidente di Confindustria Brindisi.

“La nostra principale missione è quella di colmare il mismtach tra domanda e offerta. Le imprese richiedono competenze ben specifiche che in questo momento non ci sono. Il nostro compito è formare queste competenze e renderle disponibili per il mercato del lavoro. Il territorio di Brindisi attraversa una fase positiva con una serie di attività e un’area industriale in sviluppo. Per questo motivo stiamo potenziando la nostra offerta formativa in maniera trasversale. Avviamo nuovi percorsi su Fasano e Francavilla Fontana oltre a consolidare la sede di Brindisi, eccellenza nel settore della nautica. Ringrazio i nostri partner attivi e ribadisco che per noi resta centrale il rapporto con le imprese e il confronto costante con Confindustria Brindisi” – conclude Silvio BUSICO – Presidente ITS Academy Mobilità.

ITS Academy Mobilità Confindustria Brindisi