Tenute Lu Spada si appresta, come ogni anno, a organizzare tra le sue vigne e gli spazi verdi una serie di incontri in cui i suoi vini dialogano con attività culturali, ricreative, musicali ed enogastronomiche.

Un programma ricco di iniziative ed esperienze pensato per rafforzare il legame tra la città e la sua campagna, i paesaggi rurali, le produzioni agricole e, soprattutto, i vini del territorio.

Quest’anno, il programma intende anche offrire un contributo alla valorizzazione del tratto terminale dell’Appia Antica, recentemente riconosciuto come patrimonio UNESCO.

Far conoscere e apprezzare le caratteristiche, il gusto, gli aromi del vino di Brindisi con l’obiettivo di riproporre, in maniera innovativa, il piacere della scoperta enogastronomica nel e del territorio e della sua storia.

I vigneti, la cantina, dall’essere semplici luoghi produttivi, diventano così un cuore pulsante di un’esperienza da vivere.



Tenute Lu spada presenterà alla stampa, agli appassionati, agli adottanti dei propri filari, ai clienti e alle famiglie, domenica 25 Maggio alle ore 11, in occasione delle giornate di “Cantine Aperte”, il programma degli eventi e delle attività che quest’anno sarà arricchito dalla realizzazione del

Wine Club Tenute Lu spada “Appia Antica”.

A partire da metà giugno, dal lunedì al giovedì, prenderà vita un’esperienza speciale: il Wine Club dell’Appia, l’aperitivo al tramonto tra le vigne di Tenute Lu Spada.

Vi invitiamo pertanto domenica 25 alle ore 11 per stare assieme, per conoscere il programma degli eventi, per una visita tra i vigneti, per un aperitivo con le nuove annate dei nostri rosati:

Fuocorosa il rosato di Susumaniello

Tuffetto il rosato di Negroamaro





Vi aspettiamo domenica a Tenute Lu spada – Brindisi strada comunale 14 per lo Spada

Ingresso libero

Per l’occasione durante la giornata ci sarà il 20% di sconto sull’acquisto di minimo 2 bottiglie.