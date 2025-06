In seguito al grave episodio avvenuto questa mattina a Francavilla Fontana ove, nel corso di un inseguimento esitato in un conflitto armato ha perso la vita il Brigadiere Capo Carlo Legrottaglie, in servizio presso la Compagnia Carabinieri di Francavilla Fontana, il Prefetto Luigi Carnevale ha convocato d’urgenza, nel pomeriggio odierno, il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, cui hanno preso parte il Presidente della Provincia, il Vicesindaco di Francavilla Fontana ed i vertici delle Forze dell’Ordine.

Al termine del confronto in Comitato, il Prefetto ha disposto l’adozione di misure immediate e incisive a tutela della sicurezza pubblica, mediante il potenziamento dei servizi interforze di controllo del territorio, con l’obiettivo di elevare ulteriormente i livelli di sicurezza nelle aree a più alto rischio, tra cui quella interessata dall’omicidio.

Il Prefetto, che nella mattinata si è recato sul luogo dell’evento e successivamente all’obitorio di Francavilla per rendere omaggio alla salma ed esprimere il proprio cordoglio alla moglie del Brigadiere Capo Legrottaglie, ha manifestato sentimenti di commossa vicinanza all’Arma per la perdita di un servitore dello Stato che, ormai a un passo dalla pensione, ha continuato a servire con coraggio e dedizione, sacrificando la vita nell’adempimento del proprio mandato, mantenendo fede al giuramento di proteggere le istituzioni democratiche e i cittadini.

Al contempo, ha espresso parole di apprezzamento nei confronti delle Forze dell’Ordine che, col cuore ancora sanguinante e dolorante per l’accaduto, hanno reagito prontamente ponendosi alla ricerca dei criminali responsabili dell’efferato gesto chiudendo il cerchio su di loro e sottolineando, inoltre, come detta operazione testimoni l’efficacia delle sinergie interforze e il valore della tempestività operativa.

COMUNICATO STAMPA PREFETTURA DI BRINDISI