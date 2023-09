Nella serata del 10 settembre, i Carabinieri della Compagnia di Francavilla Fontana e della Stazione di Oria hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio nella cittadina federiciana, con l’impiego di numerose pattuglie che hanno intensificato i controlli lungo le vie del centro storico, nelle piazze più frequentate dai cittadini e dai turisti, nonché in prossimità dei luoghi della movida.

Questi servizi di controllo del territorio, finalizzati al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei reati predatori, rientrano in una serie di più ampi dispositivi eseguiti durante tutto l’arco estivo sia nel territorio del Comune di Oria che in quelli limitrofi. I servizi sono stati finalizzati anche ad assicurare una cornice di serenità ai cittadini che, in considerazione della stagione estiva, si sono riversati sui luoghi di aggregazione, nei locali pubblici e di intrattenimento e nelle piazze per seguire le varie manifestazioni.

Complessivamente sono state controllate diverse decine di autovetture e identificate oltre 70 persone, nonché eseguiti dei controlli all’interno di due esercizi commerciali e verificato il rispetto delle prescrizioni per 16 individui gravati da misure limitative della libertà personale in quanto sottoposti agli arresti domiciliari. Inoltre, dopo aver denunciato a piede libero un 40enne, poiché trovato in possesso di alcune piante di marijuana, sono stati segnalati all’Autorità Amministrativa anche tre giovani di età compresa tra i 22 e i 28 anni dal momento che detenevano diverse dosi di hashish e marijuana per uso personale.

Sono state elevate diverse contravvenzioni al codice della strada per infrazioni varie.

Durante tutto l’arco estivo, i Carabinieri della locale Stazione, supportati anche dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Francavilla Fontana, hanno eseguito diverse perquisizioni tra personali e domiciliari, controllato circa 790 veicoli, identificato più di 1000 persone, ispezionato numerosi esercizi pubblici ed elevato varie contravvenzioni al Codice della Strada. Proseguiranno anche nelle prossime settimane ulteriori servizi ad alto impatto, per continuare a incrementare il livello di sicurezza nella cittadina oritana, recentemente teatro di un grave fatto delittuoso sul quale stanno indagando i Carabinieri di Francavilla Fontana e di Oria.