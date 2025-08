“La proposta di un rinvio del phase out dal carbone, sostenuta con senso di responsabilità dall’onorevole Mauro D’Attis, denota pragmatismo e visione strategica fondamentale per la sicurezza energetica nazionale e per il futuro del nostro sistema produttivo”. Così il presidente di Confindustria Brindisi, Gabriele Lippolis, interviene nel dibattito sul futuro energetico del Paese.

“Parallelamente è fondamentale accelerare sui progetti Green presentati nell’accordo di programma per Brindisi che sono in fase di valutazione da parte di Invitalia.

In un contesto internazionale di grande incertezza, rinviare la chiusura degli impianti a carbone garantendo produzione solo in caso di crisi internazionali è una opportunità per salvaguardare l’economia e dare certezze alle nostre imprese. Estendere l’orizzonte temporale per la dismissione delle centrali a carbone non è un passo indietro, ma una misura di buonsenso che ci permette di affrontare la transizione energetica con i tempi e le modalità corrette, senza far gravare i costi di una riconversione affrettata sul tessuto industriale e sui lavoratori”, aggiunge Lippolis.

“Questo periodo più lungo consentirà alle aziende del territorio, molte delle quali rappresentano eccellenze del Made in Italy, di pianificare e realizzare gli investimenti oggetto delle proposte al Mimit”, prosegue la nota.

Con questa soluzione si tutelerà l’ambiente, visto che le centrali resterebbero ferme nello stesso stato in cui si trovano da oltre un anno e mezzo, si darà sicurezza energetica al Paese a fronte di eventuali crisi internazionali e si garantirà una transizione giusta anche a imprese e lavoro”

“Confindustria Brindisi”, conclude Lippolis, “è da sempre impegnata in un dialogo costruttivo con le istituzioni e con grandi player come Enel per assicurare che la transizione sia gestita in modo efficace e non lasci indietro nessuno. Siamo convinti che questa scelta, lungi dal penalizzare il nostro territorio, possa creare le condizioni per un rilancio economico sostenibile, attraendo nuovi investimenti e garantendo un futuro di sviluppo e occupazione. È un’assunzione di responsabilità verso il sistema Paese, che tutela le imprese e getta le basi per una nuova stagione di crescita industriale”.