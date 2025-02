Torna l’atteso appuntamento con i carri allegorici: sei giganti di cartapesta sfileranno a partire dalle ore 15:30 partendo da via Brodolini.

Dopo il successo dello scorso anno, in collaborazione con l’Associazione “Ebalon” di Torre Santa Susanna, i carri allegorici sfileranno nel pomeriggio di domenica 2 marzo partendo nel pomeriggio da via Brodolini, start fissato per le ore 15:30 circa. Con destinazione via Brindisi passando da via Marconi, saranno sei le creazioni da ammirare. Si tratta del Carro della fortuna a cura del Gruppo “Ebalon”, dedicato alle sorprendenti circostanze della vita; del carro Joker del Gruppo “Insieme a Carnevale”, un originale omaggio al celebre personaggio del fumetto; del carro Angeli e Demoni, sospeso tra il bene e il bene, con le scenografie e i travestimenti del Gruppo “I Pazzi della D&G”. E poi tanto ritmo con “I Fantastici 4” e il Brazil Carnival, per ritrovarsi in un attimo nell’atmosfera calda e coinvolgente del Carnevale di Rio, e con il Gruppo del “Peperoncino” e l’omaggio all’universo fantastico di Avatar, Infine con “Quei Bravi Ragazzi” e il tributo Incanto Veneziano, tra eleganti costumi, balli e un’ambientazione magica che affascinerà grandi e piccini. L’evento è organizzato dalla città di Mesagne.