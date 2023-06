“Appena composta e ufficializzata la nuova squadra di governo a Carovigno. La giunta comunale è composta da figure di comprovata esperienza e da nuove risorse tutte candidate nelle liste che mi hanno supportato durante la campagna elettorale.

Ecco la composizione della nuova giunta.

Antonino Camporeale già assessore all’Urbanistica nella mia passata amministrazione e ora Vice Sindaco e assessore con delega a: Progetti PNRR e Coordinamento fondi europei, nazionali e regionali, Arredo e Decoro Urbano, Patrimonio, Personale.

Annamaria Saponaro, già assessore all’ambiente nel 2013 e fautrice dell’introduzione della raccolta differenziata a Carovigno. Ora con nuova delega all’Ambiente, Politiche energetiche e mobilità sostenibile, Attuazione del programma, rapporti con il Consiglio Comunale.

Luigi Orlandini riconfermato assessore ai Servizi sociali, Politiche per la famiglia, Accessibilità, Sport e infrastrutture sportive come nel biennio 2018-2020.

Francesco Monna, già consigliere comunale dal 2015 e ora assessore con delega a: Commercio e Attività produttive, Polizia Municipale, Sicurezza urbana, Demanio.

New entry Sabrina Franco laureata in economia internazionale e specializzata in risorse umane, assessore a: Cultura, Pubblica istruzione, Pari opportunità, Politiche Giovanili e Informagiovani.

Francesco Leoci sarà proposto alla Presidenza del Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

All’insediamento del Consiglio comunale assegnerò deleghe specifiche ai consiglieri comunali.

Sono certo che lavoreremo con grande spirito di squadra, dedizione e professionalità”.

Massimo Lanzilotti

Sindaco di Carovigno