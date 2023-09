La LISTA ROBERTO FUSCO SINDACO aderisce alla manifestazione di protesta organizzata per il prossimo 30 settembre alle ore 18:00 da molteplici associazioni ambientaliste contro il progetto di deposito GNL EDISON.

Una catena umana si snoderà lungo il nostro meraviglioso lungomare, a partire da Piazza Vittorio Emanuele II e sino a Piazzale Lenio Flacco, come un simbolico baluardo a difesa della nostra città non soltanto dal colosso di 19.500 mc, ma in generale da una visione della nostra portualità che – come già ribadito – non ci appartiene e che rappresenterebbe l’ennesimo pericolosissimo sacrificio

per lo sviluppo e la crescita del nostro territorio.

Si invitano tutti i brindisini desiderosi di urlare il proprio “BASTA!” a scendere in piazza e ad unire la propria voce alla nostra.

Non è più tempo di restare a guardare altri decidere il nostro futuro!

Consigliere Comunale Diego Rachiero

LISTA CIVICA ROBERTO FUSCO SINDACO