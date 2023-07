Parte subito con il botto la nuova stagione della Cedas Avio Brindisi con un ingresso di spessore ed esperienza come Leon Merito che ricoprirà il ruolo di allenatore per la categoria Allievi Under 17 e calciatore in prima squadra nel campionato di Promozione a sostengo delle ambizioni societarie

Merito, allenatore abilitato UEFA B, ha una lunga esperienza da calciatore nei campionati professionisti in Serie C, tra cui Gela, Acireale, Latina e con un legame speciale con la città di Brindisi con il quale ha contribuito al ritorno in serie D vestendo la maglia biancazzurra per cinque stagioni consecutive.

Entra quindi nel vivo con questo primo ingresso la stagione 2023-2024 in un lavoro senza sosta di programmazione futura da parte della società con Merito che sposato da subito il progetto Cedas Avio Brindisi

Tacite sed fortiter