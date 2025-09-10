L’Amministrazione Comunale informa che, con il rientro a scuola, ci sono importanti novità per gli studenti della scuola primaria residenti nel territorio di Fasano. È infatti attivo da quest’anno il servizio cedole librarie on-line per il ritiro dei libri presso le librerie del Comune di Fasano.

In pratica, grazie a questo nuovo servizio messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale, le famiglie possono già recarsi nella libreria di fiducia in cui hanno prenotato i libri e ritirarli gratuitamente. Per farlo viene semplicemente richiesto di presentare la tessa sanitaria con il codice fiscale del bambino iscritto in qualunque classe di scuola primaria. Le librerie provvedono in via telematica a generare e riscuotere la cedola libraria spettante, senza chiedere al genitore cedole o moduli cartacei e senza ulteriori oneri, né per le famiglie né per le scuole.

«La digitalizzazione del servizio delle cedole librarie – spiega il sindaco Francesco Zaccaria – per la scuola primaria rappresenta un ulteriore impegno di questa Amministrazione verso la semplificazione e l’efficienza dei servizi offerti ai cittadini. Poter garantire agli studenti l’accesso ai libri di testo già prima dell’inizio delle lezioni è fondamentale per un avvio sereno e proficuo dell’anno scolastico. Ringrazio gli uffici comunali e tutte le librerie che hanno aderito con entusiasmo a questo progetto, dimostrando che la collaborazione tra pubblico e privato può portare a risultati concreti e apprezzati dalla comunità. Questo servizio non solo snellisce la burocrazia per le famiglie, ma contribuisce anche a sostenere l’economia locale».

L’assessore alla Pubblica Istruzione Donatella Martucci esprime soddisfazione per la partenza di questo servizio che consentirà a tutti i bambini di poter avere a disposizione i libri sin dal primo giorno di scuola, contrariamente a quanto accadeva in passato quando era necessario attendere la distribuzione delle cedole cartacee tramite la scuola. «Agli operatori delle librerie e agli uffici comunali – dice l’assessore Martucci – va il ringraziamento mio e dell’Amministrazione per la preziosa collaborazione e per il risultato raggiunto, considerato che questa nuova procedura rappresenta un’importante passo in avanti in termini di semplificazione con ampio gradimento sia da parte dei cittadini che degli operatori coinvolti».