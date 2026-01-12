RECRUITING DAY ALSTOM-MANPOWER

Si svolgerà martedì 13 gennaio, dalle ore 9:00 alle 12:00, presso il Centro per l’Impiego di Brindisi (via Tor Pisana 114), il Recruiting Day organizzato da ARPAL Puglia e Manpower, per conto di Alstom, finalizzato alla selezione di nuove figure professionali da inserire nel settore industriale.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di incontro tra domanda e offerta di lavoro, con l’obiettivo di favorire l’occupazione e valorizzare le competenze professionali presenti sul territorio. Nel corso della giornata verranno selezionate le seguenti figure professionali:

• addetti alla verniciatura;

• verniciatori junior da inserire in percorsi di formazione dedicati (academy);

• addetti al montaggio meccanico.

Il Recruiting Day è rivolto sia a candidati con esperienza sia a giovani interessati a intraprendere un percorso di crescita professionale all’interno di Alstom, realtà industriale di rilievo internazionale e leader nel settore della mobilità sostenibile e dell’innovazione tecnologica.

Gli aspiranti candidati sono invitati a candidarsi preventivamente alle offerte di lavoro pubblicate sulla piattaforma regionale “Lavoro X Te Puglia”, disponibile al seguente link:

👉 https://shorturl.at/b139Z

L’evento rientra nelle attività promosse dal Centro per l’Impiego per sostenere l’occupazione e rafforzare il collegamento tra sistema produttivo e mercato del lavoro locale.

I DATI DEL 1° REPORT.

Il 1° report settimanale, elaborato dall’Ambito di Brindisi di ARPAL Puglia, visionabile al seguente link https://rb.gy/n66xpv, attesta anche questa settimana un panorama ricco e variegato per chi è in cerca di occupazione: 47 annunci attivi, per un totale di 269 posti di lavoro nei diversi settori produttivi del territorio.

A guidare il mercato del lavoro questa settimana è il comparto turismo e ristorazione con 222 figure ricercate. Al secondo posto si colloca il settore edilizia con 11 posizioni aperte, al terzo troviamo il comparto metalmeccanico con otto risorse ricercate. Si collocano al quarto posto l’ambito sanitario e il settore commercio, entrambi con sei risorse ricercate. Segue il settore trasporti con tre figure richieste. Si rilevano tre posizioni aperte per il comparto elettromeccanico e tre posizioni per il settore alimentari. Si ricercano due figure nel settore tessile, due per contabile, due per, due per artigianato. Si registrano una posizione aperta per il comparto servizi alla persona.

Il report segnala inoltre una serie di proposte di lavoro e formazione all’estero, promosse attraverso la rete EURES che sostiene la mobilità professionale a livello europeo.

Sempre aggiornata, inoltre, la sezione dedicata ai corsi di formazione per diplomati e disoccupati, cui si uniscono le opportunità offerte con i programmi Garanzia Giovani e NEET.

Si ricorda che le offerte, parimenti rivolte a entrambi i sessi, sono pubblicate quotidianamente sul portale “LavoroxTe Puglia”, dal quale ci si può candidare direttamente tramite SPID.

Si consiglia di consultare costantemente la pagina Facebook “Centri impiego Brindisi e provincia”, attraverso la quale è possibile restare sempre aggiornati sugli annunci di lavoro attivi e sugli eventi dedicati alla ricerca attiva del lavoro e di orientamento organizzati su tutto il territorio.

Si consiglia inoltre di consultare il portale SINTESI Brindisi e i profili Google di ogni Centro per l’Impiego.

Per qualunque supporto, richiesta o informazione, i cittadini e le imprese possono rivolgersi agli operatori di ARPAL Puglia dei tre Centri per l’impiego dell’Ambito territoriale di Brindisi (Brindisi, Francavilla Fontana, Ostuni), i cui contatti si trovano in coda al comunicato.

Gli uffici sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 11:30, il martedì anche nel pomeriggio dalle 15:00 alle 16:30 e il giovedì pomeriggio su appuntamento.

AGENZIA REGIONALE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO PUGLIA

L’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro della Puglia nasce con la Legge regionale n. 29 del 29 giugno 2018 e ha come obiettivo prioritario la più ampia inclusione nel mondo del lavoro. Gestisce i Centri per l’impiego; favorisce l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro, in sinergia con imprese e privati accreditati; promuove l’integrazione delle persone con disabilità e fragilità; supporta l’osservatorio del mercato del lavoro; collabora alla programmazione dell’offerta formativa rispetto alle dinamiche del mercato del lavoro e dei fabbisogni professionali. Per ulteriori informazioni e dati su ARPAL Puglia, sui Centri per l’Impiego (CPI) e sui progetti e le iniziative in corso, è possibile consultare la cartella stampa scaricabile QUI.

www.arpal.regione.puglia.it

CONTATTI

Ufficio Comunicazione Direzione Generale

Mail: comunicazione@arpal.regione.puglia.it

Ufficio comunicazione Ambito Territoriale di Brindisi

Mail: comunicazione.brindisi@arpal.regione.puglia.it

CPI Brindisi

Mail: ido.brindisi@arpal.regione.puglia.it

Numero di telefono: 0831 1568068

CPI Francavilla Fontana

Mail: ido.francavilla@arpal.regione.puglia.it

Numero di telefono: 0831 1568035

CPI Ostuni

Mail: ido.ostuni@arpal.regione.puglia.it

Numero di telefono: 0831 1568001