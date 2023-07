Mesagne Bene Comune organizza per Lunedì 3 luglio alle ore 18.30 presso le Officine Ipogee, in Piazza Sant’Anna dei Greci 14 a Mesagne, la presentazione della campagna di sensibilizzazione “Cercasi schiavo”, una ricerca finalizzata alla redazione di un libro bianco sulle condizioni di lavoro nelle attività di ristorazione nella città di Mesagne.

La campagna ha l’obiettivo di sollevare una questione sottaciuta: centinaia di persone impegnati come camerieri, lavapiatti, aiuto-cuochi che lavorano per diverse ore in più rispetto a quanto previsto dal contratto di assunzione. Molti di loro non hanno potuto beneficiare degli aiuti statali durante la pandemia in quanto le ore di lavoro effettivamente svolte non erano dimostrabili. Con l’avvento della stagione estiva in cui si prevede un’impennata delle ore di lavoro a fronte dell’aumento di turisti, la regolarizzazione dei lavoratori diventa ancora più urgente.

L’iniziativa vedrà la presenza di Marco Marrone, ricercatore in sociologia dei processi economici e del lavoro e autore di “Rights against the machine-il lavoro digitale e le lotte dei rider” e Paola Reho, Ispettore del lavoro presso ITL Lecce

Mesagne Bene Comune presenterà per l’occasione il questionario “CERCASI SCHIAVO” volto a raccogliere informazioni e testimonianze, garantendo l’anonimato di chi deciderà di esprimersi e a denunciare il mancato rispetto dei diritti dei lavoratori.