Martedì 20 maggio 2025 (inizio alle ore 18,30) il Teatro Don Bosco di Brindisi ospiterà lo spettacolo “Charlie and the Chocolate Factory”, tratto dall’amato romanzo di Roald Dahl e interpretato dai giovanissimi attori del progetto M.A.D. – Music, Acting, Dancing, nell’ambito del corso English Drama promosso da Formavobis.

Lo spettacolo, interamente in lingua inglese, rappresenta un connubio perfetto tra apprendimento linguistico e formazione teatrale. La direzione è affidata a Danilo Billermann, la sceneggiatura e preparazione linguistica a Maria Giaimis (Mrs Mary), mentre la regia e la preparazione teatrale sono curate dall’attrice Daniela Nisi, con l’assistenza di scena di Gabriella Giaimis e la scenografia dello staff di Formavobis. Un team coeso, impegnato nella valorizzazione del talento giovanile e nella promozione culturale attraverso l’arte scenica.

Protagonisti dello spettacolo sono quindici giovani attori dai 8 ai 12 anni e dodici bambini della fascia 6-8 anni della classe Kids MAD, che vestiranno i panni degli Oompa Loompa e degli School Children. I piccoli interpreti daranno vita ai celebri personaggi della fabbrica di cioccolato più famosa del mondo, portando in scena una storia intramontabile, capace di incantare grandi e piccini. Tra i personaggi principali: Charlie: Rucco Riccardo Willy Wonka: Carbonella Eleonora Charlie’s Mum: Tedesco Francesca Grandma Josephine: Del Prato Vittoria Grandma Georgina: Gaudiano Guendalina Grandma Jo: Schettino Eleonora Violet: Calderone Olivia Violet’s Mum: Zanzariello Marta Veruca: Fanelli Arianna Veruca’s Mum/Candyman: Centonze Aurora Mike: Massagli Guendalina Mike’s Mum: Ricchiuti Ginevra Augustus: Screti Lorenzo Journalist: Schettino Isabella Charlie’s Friend: Zurlo Alessia. Completano il cast i piccoli Oompa Loompa e School Children: Marilù Piccinno, Giselle La Rosa, Davide Bomba, Annabelle Bagnato, Sveva Dell’Anna, Miriam Malvoni, Edoardo Martucci, Virginia Piscopiello, Davide Pasimeni, Martina De Francesco, Ludovica Zezza, Maria Rubino.

L’esibizione si aprirà con il gruppo Babies, mentre lo spettacolo si articolerà in due atti conducendo il pubblico dalle umili origini di Charlie Bucket, fino all’incredibile avventura all’interno della misteriosa fabbrica di cioccolato di Willy Wonka. In un susseguirsi di colpi di scena, tra personaggi esuberanti e ambientazioni surreali, emerge il tema della purezza d’animo, contrapposta ai vizi e alle debolezze che caratterizzano gli altri bambini protagonisti. Ancora una volta, il progetto M.A.D. di Formavobis si conferma come una realtà educativa innovativa, capace di coniugare lingua straniera, creatività e teatro in un’esperienza coinvolgente e altamente formativa.