Il CPIA Centro Provinciale Istruzione Adulti “Anna Lorenzetto” di Brindisi con la dirigenza della dott.ssa Rosetta Carlino ha presentato lo scorso anno il progetto “CinemaS.C.O.P.E. Sperimentazione, Comunicazione, Osservazione, Produzione, Esplorazione” all’avviso pubblico “Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e formazione” – A.1 “CinemaScuola LAB – azione destinata alle scuole secondarie di primo e secondo grado”, promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Il Bando intende promuovere attività didattiche, anche sotto forma laboratoriale/seminariale, finalizzate al contrasto dell’analfabetismo iconico, al potenziamento delle competenze, alla formazione di un pubblico consapevole e all’erogazione di elementi di conoscenza teorico/pratica di una o più fasi in cui si articola la realizzazione di un prodotto cinematografico.

La proposta del CPIA di Brindisi è stata vagliata da una commissione ad hoc assieme ad altri ben 475 progetti giunti dal territorio nazionale e si è utilmente posizionata al diciannovesimo posto, ottenendo un punteggio fra i più altri tra le iniziative finanziate.

Un nuovo traguardo importante per un’istituzione scolastica che negli ultimi anni ha realizzato diverse ed importanti iniziative, tra le quali spicca la collaborazione per FIERIDA SMART 2024, il più importante evento nazionale dedicato all’istruzione degli adulti organizzata da RIDAP, Rete azionale dei Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti, portando l’evento a maggio scorso proprio a Brindisi.

Il progetto “CinemaS.C.O.P.E.”, elaborato con la collaborazione dell’esperto dott. Maurizio Ciccolella, riconosce il cinema quale parte integrante della cultura e di intere generazioni che in esso si rispecchiano. Il titolo, altresì, intende richiamare il fatto che attraverso il progetto si vuole promuovere un nuovo interesse verso il cinema, guardando alla sua storia e al suo enorme sviluppo, attraverso la visione critica di grandi film e la produzione di un cortometraggio. Tutte le iniziative rivolte agli studenti del partenariato saranno a titolo gratuito e coordinate dall’Associazione Culturale ed Artistica S.M.T.M. APS ETS e dirette dal Responsabile Scientifico dott. Paolo Tosini.

Il progetto –dichiara la DS Rosetta Carlino- mira a utilizzare il linguaggio cinematografico come strumento educativo per affrontare alcune sfide socio-culturali presenti nelle scuole coinvolte nella rete. L’iniziativa si concentra principalmente sui seguenti obiettivi del bando: contrasto al bullismo; dispersione scolastica; educazione alla legalità; pari opportunità con un particolare focus sull’inclusione studenti in situazione di disabilità e alunni stranieri.

La scuola capofila di progetto può senz’altro ritenersi luogo strategico e di eccellenza nel quale agire in un’ottica realmente inter e multiculturale.”

Il CPIA di Brindisi ha posto un forte accento a varie iniziative di scambio culturale: infatti è stato l’unico selezionato in Italia a partecipare all’inaugurazione dell’anno scolastico regionale celebrato a Mesagne, classificandosi tra le prime posizioni con un progetto che ha unito danze e musiche dall’Africa al Salento.

“Il filo conduttore – continua la DS Carlino- sarà quello dell’intreccio e della reciproca influenza, promuovendo un luogo di scambio tra le scuole in rete, al fine di creare congiuntamente un prodotto filmico. L’idea che abbiamo proposto non riguarda solo la presentazione di una cultura (quella italiana) ad altre culture (le molteplici presenti nei CPIA), ma una fusione delle diverse culture e delle diverse età in campo, che possano diventare patrimonio comune.

L’obiettivo principale è quello di dare spazio alle diversità, all’alterità, al talento e alla creatività”.

Il partenariato del progetto è così composto: Comune di Brindisi, Comune di Mesagne, Ditta Carmelo Grassi, I.I.SS “Don Milano – Pertini” di Grottaglie, I.C. “De Amicis – Milizia” di Oria, I.C. “Sant’Elia – Commenda” di Brindisi, I.C. “Cappuccini” di Brindisi, C.D. “Carducci” di Mesagne, I.C. “Falcone-Borsellino” di Soleto, Zollino, Sternatia (Le), Scuola S. Antonio da Padova di Brindisi, Liceo Moscati di Grottaglie, I.T.E.T. “Carnaro-Marconi-Flacco-Belluzzi” di Brindisi, Associazione Culturale ed Artistica S.M.T.M. APS ETS.