Si è conclusa la prima conferenza stampa di mister Ciullo, che questa mattina ha incontrato i giornalisti nella sala stampa dello stadio Fanuzzi.

Queste le dichiarazioni del tecnico biancazzurro:

“Bisogna fare i complimenti al direttore, che sta allestendo una squadra importante. Ho la fortuna di lavorare con un direttore che mi sta mettendo nelle condizioni di avere un grande gruppo a disposizione: tra di noi c’è massima collaborazione. Ho a disposizione ragazzi che hanno l’esperienza e la maturità per capire in quale categoria ci troviamo. L’Eccellenza è un campionato difficile, ma loro sanno bene che bisogna calarsi subito nella realtà e affrontarla nel modo giusto.

Siamo consapevoli che dobbiamo partire forte fin dall’inizio. Veniamo da due anni complicati, ma la tifoseria non ha mai fatto mancare il proprio sostegno: ora tocca a noi riportare la gente allo stadio, ed è uno dei nostri obiettivi principali.

Il rapporto con la società e con la città è ottimo: non ho esitato un attimo a tornare e sono molto contento della scelta fatta. Quest’anno vedo più esperienza in diversi elementi, soprattutto in chi ha già affrontato questa categoria. A prescindere dai meriti del Barletta, che lo scorso anno ha vinto meritatamente, sappiamo che le avversarie saranno tante e ben attrezzate: dalle neopromosse come il Taurisano, con una nuova società, a squadre storiche come Bisceglie, Canosa, fino all’Ugento che arriva dalla Serie D.

Dobbiamo avere rispetto per tutti, affrontare ogni partita con umiltà e dare sempre il massimo. Mi fa piacere che diversi giocatori abbiano scelto Brindisi al di là della categoria, questo è motivo di grande orgoglio per tutti noi”.

Ufficio Stampa Brindisi FC