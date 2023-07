La CNA di Brindisi protagonista del Master in gestione innovativa dell’arte, finanza, marketing e strategia dell’Università di Pavia.

Per la realizzazione di tale importante strumento formativo, infatti, sono stati scelti imprenditori artigiani iscritti alla CNA ed alla dirigente della CNA di Brindisi Maria Concetta Malorzo (che fa parte anche del Comitato esecutivo CNA Lavorazioni artistiche del legno, marmo, vetro) è stata affidata una lezione su “Vetri d’arte”.

Si tratta di un risultato che certifica ancora una volta il valore artistico di Malorzo le cui opere sono ormai note a livello nazionale e si distinguono per la loro unicità.

Il Master, svoltosi a Pavia, ha riscosso un notevole successo di partecipazione e ci sono tutti i presupposti perché possa essere replicato anche nei prossimi anni, a conferma di un settore in crescita, fiore all’occhiello del made in Italy.

A Maria Concetta Malorzo sono giunti i complimenti di tutta la CNA di Brindisi.