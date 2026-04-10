Le ragioni della candidatura a sindaca e le idee per un “bene comune” da realizzare con i partiti e i rappresentanti della società civile di Ceglie Messapica, impegnati insieme per una concreta svolta di qualità.

La candidata sindaca del centrosinistra di Ceglie Messapica Agata Scarafilo si presenta alla città e ai cittadini in un incontro che si terrà domenica prossima, 12 aprile, alle ore 18, presso l’Auditorium Comunale di Ceglie Messapica, in Via Istria (zona ospedale). Con la candidata sindaca ci saranno i partiti del centrosinistra e i movimenti civici.

Agata Scarafilo, giornalista e direttrice dei Servizi generali e amministrativi della Scuola, traccerà gli argomenti che faranno parte del proprio programma di lavoro e delle liste che la sosterranno nella proposta amministrativa, un contributo di impegno e di competenze per contrastare una deriva che da ormai molti anni incide nello sviluppo del paese nonostante il generale trend di crescita del territorio circostante.