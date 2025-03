Il Comune di Oria con orgoglio attenziona alla conferenza di presentazione e sensibilizzazione del progetto “ACTIVE AGEING & OUTDOOR FITNESS” per veicolare il messaggio di promozione e di valorizzazione dell’invecchiamento attivo e della buona salute: progetto in linea con quanto previsto nel Piano regionale della Prevenzione 2021-25 nel “PP02 Comunità attive”.

L’iniziativa, promossa da ASL Brindisi, ha previsto l’installazione presso la Villa Comunale, di attrezzature outdoor fitness sicure e facilmente accessibili, studiate per favorire la partecipazione, il sostegno e la protezione della popolazione anziana con l’obiettivo di incentivarne l’attività fisica e contrastare i disturbi legati all’invecchiamento e le patologie croniche che vanno a influenzare la qualità della vita.

“L’adesione al progetto che non si limita alla sola installazione delle attrezzature – commenta l’Assessore ai Servizi Sociali e Sanitari Elena Marrazzi – è l’attuazione dell’interesse al tema dell’invecchiamento attivo e al miglioramento del benessere generale, psicologico e sociale; con questa iniziativa, l’Amministrazione comunale e l’ASL di Brindisi offrono alla fascia della popolazione più anziana l’opportunità concreta di quanto previsto dal programma”.

“Grazie alla capacità di intercettare finanziamenti – aggiunge il Vicesindaco di Oria con delega Sport e Salute – si è trasformato uno spazio inutilizzato in una opportunità per la comunità, con attrezzi moderni in uno spazio pensato per accogliere tutti, senza esclusioni, a simbolo dell’impegno preso per una città migliore.”

Si invita, pertanto, la cittadinanza tutta a partecipare alla tavola rotonda informativa, moderata dal Direttore del Distretto Socio Sanitario n.3 ASL BR dott. Gabriele Argentieri, prevista martedì 25 marzo ore 16.30 presso il plesso “Fermi” del II I.C. e all’inaugurazione delle nuove attrezzature sportive e consegna alla comunità prevista alle ore 18.00 presso la Villa Comunale.