Si terrà venerdì 3 e sabato 4 ottobre a Brindisi, presso l’Ostello della Gioventù, a Brindisi, l’evento “Le nuove frontiere del verde urbano”.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Brindisi e con il patrocinio ed un contributo economico del Comune di Brindisi, ha l’obiettivo di affermare l’importanza vitale che il verde riveste come componente fondamentale del paesaggio, nonché come bene comune da tutelare, sia per il benessere delle persone che per la salvaguardia dell’ambiente e del futuro del pianeta.

Il verde di cui intendiamo parlare è sia quello pubblico che quello privato, per noi di Confartigianato curarlo vuol dire migliorare anche le condizioni di vita nelle città.

Apriranno i lavori Massimo Roma, coordinatore provinciale di Confartigianato Brindisi e Pietro Guadalupi, presidente regionale Confartigianato imprese del verde

Coordinerà i lavori il Dr. Agronomo Cosimo d’Angelo ed interverranno i suoi colleghi Agronomi il Dr. Giovanni Nardelli, il Dr. Andrea Turco ed il Dr. Domenico Pecere.

Sono interessati a partecipare all’iniziativa i vivaisti, le aziende della manutenzione e cura del verde, gli operatori forestali, progettisti e architetti del verde, gli agronomi ed i periti agrari e tutti i cittadini a cui sta a cuore il verde pubblico e privato.

Gli iscritti all’Ordine potranno ottenere i CFP come da regolamento, ogni partecipante potrà ricevere un attestato.

Interverranno il Sindaco e l’Assessore alle attività produttive del Comune di Brindisi.

Tutti coloro che sono interessati a partecipare potranno contattare la segreteria al 328.8519445 oppure inviare una mail a t.piscopiello@confartiginato-brindisi.it .

L’esposizione di piante ed alberi sarà curata dall’azienda “Il Giardiniere di Martucci Giovanni”

Confartigianato Brindisi