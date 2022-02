La dott.ssa Antonella Maci ha conferito # . ‘, ̀ ” “.

Oggi vogliamo brindare alla forza di volontà di un concittadino di cui andiamo fieri, Fausto D’Agostino, il più giovane medico ad essere insignito del titolo di Cavaliere della Repubblica, per il suo impegno nella lotta al #Covid. Un’altra eccellenza della nostra amata Cellino, alla quale il Fondatore e Presidente Esimio Angelo Maci , il Consiglio di Amministrazione, il collegio Sindacale e tutti Soci, hanno voluto conferire il Premio Due Palme.

Il Fondatore e Presidente Esimio Angelo Maci ha dichiarato: «sono stato sempre orgoglioso della mia terra ed in particolare della mia Cellino, grazie alla quale sono riuscito a raggiungere traguardi inimmaginabili in favore dell’economia della mia comunità e del Salento. Nei miei concittadini ho sempre riconosciuto la forza di volontà ardente che anima gli uomini e le donne del #Sud; quella stessa caparbietà che ha permesso a Fausto D’Agostino di salvare tante vite mettendo sempre in secondo piano la propria»!

Il Dott. Fausto D’Agostino è un medico anestesista rianimatore di Cellino San Marco, lavora presso il Policlinico Universitario “Campus Bio-Medico” di Roma.