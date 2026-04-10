Si è tenuta l’Assemblea generale della Sezione Aziende Aeronautiche di Confindustria Brindisi per il rinnovo della Presidenza della Sezione stessa.

L’Assemblea ha eletto, con voto unanime a scrutinio segreto, Presidente Stefano Nobili, Direttore dell’Azienda MAGroup Salver S.p.A. (Magnaghi Aerospace).

Il Consiglio Direttivo della Sezione risulta pertanto composto, oltre al neo eletto Presidente Nobili, dal VicePresidente, Marco Silvano (Avio Aero S.p.A.) e dai consiglieri: Vincenzo Starace (Deagle S.r.l.), Giuseppe Marino’ (C.M.C. S.r.l.), Paolo Ghelardoni (I.A.P. S.r.l.); Consigliere componente aggiuntivo in Consiglio Generale, Vincenzo Todisco (Leonardo S.p.A.); Consigliere Delegato per la Piccola Industria, Stefano Calò (Comer Calò S.r.l.).

Il Presidente Nobili ha espresso la volontà di proseguire quanto già iniziato dal suo predecessore per lo sviluppo del settore aeronautico, di rilevanza strategica per l’economia del territorio, sia per tradizione che per un tessuto di piccole, medie e grandi imprese, con specializzazioni e professionalità diversificate.

Da gran parte dei presenti è emerso, inoltre, l’auspicio che venga attivato presso il MIMIT un tavolo nazionale per l’aeronautica civile, sulla base di uno specifico “documento sul comparto dell’aeronautica civile”, elaborato dal Gruppo Tecnico Aerospazio di Confindustria nazionale.