Nel pomeriggio di oggi, venerdì 27 giugno, presso lo Stadio “Franco Fanuzzi” l’assessore comunale ai Lavori pubblici, Cosimo Elmo, con il vicesindaco Giuliana Tedesco, che ha la delega all’impiantisca sportiva, e il direttore dei lavori della Cantieri Generali SPA di Casarano (LE), ditta aggiudicataria delle opere di revamping dello Stadio cittadino, hanno redatto il verbale di consegna dei lavori previsti su quell’impianto sportivo per i XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, in maniera tale che possa ospitare anche il rimo match della Nazionale femminile italiana di calcio.

“La consegna dei lavori per realizzare le opere, finanziate per un importo di 6 milioni di euro, è stata effettuata secondo il cronoprogramma entro il 30 giugno 2025”, ha ribadito durante l’incontro allo Stadio l’assessore Cosimo Elmo, ricordando che “la data di ultimazione prevista è il 23 marzo 2026, in quanto i lavori prevedono una durata di 270 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna degli stessi”.

Gli interventi principali, oltre al rinforzo strutturale delle tribune, vedranno interessata la Tribuna Est per la sostituzione delle gradonate e dei parapetti esistenti e la realizzazione di una nuova copertura metallica incluso il nuovo sistema di illuminazione integrato e il sistema di raccolta delle acque meteoriche. I lavori sulla Curva Sud prevedono la sostituzione delle gradonate e dei parapetti esistenti, mentre nella Tribuna Ovest il progetto prevede la realizzazione di un nuovo ascensore a servizio dei giornalisti e degli utenti diversamente abili per l’accesso alle sale stampa poste in sommità della Tribuna Ovest. Vi sarà inoltre la sostituzione del manto sintetico del Precampo e vi sarà l’adeguamento del percorso verso la via d’esodo degli ospiti.

Nel corso dell’incontro di questo pomeriggio l’assessore Elmo ha ricordato che “la tribuna Est e la curva Sud saranno interdette al pubblico nei 270 giorni in quanto oggetto di demolizione e ricostruzione delle gradonate”.

Per l'Assessore Elmo: "Nel caso di conferma da parte della struttura commissariale di possibilità di utilizzo dei ribassi di gara, rinvenuti a seguito dell'affidamento dell'appalto integrato, verranno effettuate ulteriori opere. Verrà valutata inoltre – conclude l'assessore Elmo – la fattibilità tecnico-economica di opere aggiuntive a quanto detto sopra, come ad esempio una copertura del campo di gioco del Fanuzzi e/o la sistemazione delle aree annesse al precampo con adeguamento degli spogliatoi e copertura e servizi igienici per gli spettatori".

“La questione rilevante è che tutto viene fatto all’interno delle previsioni del cronoprogramma che stabiliva l’inizio delle opere a fine giugno”, ribadisce l’assessore ai Lavori pubblici che osserva ancora: “Nel caso di conferma da parte della struttura commissariale di possibilità di utilizzo dei ribassi di gara, rinvenuti a seguito dell’affidamento dell’appalto integrato, verranno effettuate ulteriori opere. Verrà valutata inoltre – conclude l’assessore Elmo – la fattibilità tecnico-economica di opere aggiuntive a quanto detto sopra, come ad esempio una copertura del campo di gioco del Fanuzzi e/o la sistemazione delle aree annesse al precampo con adeguamento degli spogliatoi e copertura e servizi igienici per gli spettatori”.