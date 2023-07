Alessandro Delli Noci, Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Puglia, riceve ufficialmente il Passaporto Pugliese, il nuovo diario di bordo delle esperienze turistiche ideato dal tour operator BRIO Brindisi con il patrocinio di Puglia Promozione.

Il passaporto pugliese è un’iniziativa per promo-commercializzare tour ed esperienze turistiche presenti su tutto il territorio regionale. Un nuovo canale di vendita ideato dal tour operator BRIO Brindisi nato nel 2020 anche grazie al sostegno del bando PIN della Regione Puglia.

“Un’offerta turistica di qualità, servizi efficienti che soddisfino le diverse esigenze rappresentano delle condizioni su cui occorre necessariamente puntare per spingere un numero sempre maggiore di visitatori a scegliere la Puglia come meta turistica.” Dichiara l’assessore Delli Noci che aggiunge “Il progetto del passaporto pugliese è uno strumento utile che mira proprio a questo. Siamo felici che questa realtà sia nata anche col bando regionale di PIN, un’iniziativa a supporto dei giovani che hanno un’idea imprenditoriale e che vogliono provare a realizzarla.”

Grazie al sito web del progetto (www.passaportopugliese.it), turisti e turiste possono facilmente prenotare tour e attività disponibili sul territorio ottenendo in cambio una copia fisica del passaporto pugliese; un vero e proprio diario di bordo ricco di consigli di viaggio, sezioni da personalizzare e liste di cose da fare e da mangiare. Uno strumento che rende i visitatori protagonisti del viaggio premiandoli per ogni attività vissuta sul territorio. Come ogni passaporto che si rispetti, anche in questo caso sono presenti spazi dove collezionare gli appositi timbri realizzati per l’iniziativa.

“Ci piace pensare che il passaporto pugliese possa essere un motivo di vanto non solo per i turisti ma anche per la nostra stessa comunità.” dichiara Nicola Giulivo, direttore tecnico del tour operator BRIO Brindisi. “Per questo vogliamo continuare il nostro percorso di mappatura dell’offerta su tutto il territorio coinvolgendo sia gli operatori turistici che le istituzioni. Siamo quindi molto felici di aver consegnato all’assessore Delli Noci la copia del passaporto pugliese dando continuità alla sinergia tra il nostro tour operator, la Regione Puglia e l’agenzia ARTI avviata proprio in occasione del bando regionale PIN.”

BRIO Brindisi