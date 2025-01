La Regione Puglia, così come annunciato dal consigliere regionale delegato all’urbanistica Stefano Lacatena, ha recentemente pubblicato un avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali finalizzate alla realizzazione di infrastrutture verdi urbane e periurbane i cui termini scadranno il prossimo 2 maggio e prevede la possibilità per i comuni di presentare proposte progettuali da 500 mila euro fino a 1,1 milioni di euro.

L’importanza delle infrastrutture verdi per l’ambiente e le comunità finalizzate al contrasto dei cambiamenti climatici e sostegno della biodiversità e lo sviluppo sostenibile, è da tempo un argomento al centro del dibattito pubblico.

È pacifico che in ogni città le aree più critiche si focalizzano nelle periferie, spesso caratterizzate da una doppia marginalità dovute ad un’abbondanza di spazi vuoti e penuria di aree verdi e spazi pubblici di qualità, e al confine tra città e campagna, con le zone agricole periurbane sempre più abbandonate e in attesa di politiche di valorizzazione.

Dunque per invertire questa tendenza al degrado e ridurre le attuali marginalità è fondamentale una riprogettazione del rapporto tra le aree urbane e i contesti periurbani degradati, partendo dalla valorizzazione del patrimonio paesaggistico e delle componenti naturali.

Mediante questo avviso, perciò, la Regione Puglia intende promuovere politiche e interventi nelle aree urbane e periurbane, finalizzati alla salvaguardia ambientale e al ripristino della biodiversità, al fine di migliorare la qualità dell’ambiente costruito.

La città di Brindisi, dal punto di vista urbanistico, non fa eccezione rispetto alle criticità diffuse in ambito regionale e, in alcune zone in particolare, necessita di interventi di riqualificazione mediante la realizzazione infrastrutture verdi che il bando pubblico si propone di finanziare. Con questo avviso, dunque, la realizzazione di “sistemi integrati di aree verdi” può essere perseguita secondo diverse scale di intervento e può rappresentare un’occasione vantaggiosa sia dal punto di vista sociale che economica, grazie ai molteplici servizi ecosistemici generati, dai quali la comunità brindisina potrà trarne beneficio in modo significativo.

Per questo solleciteremo l’amministrazione comunale a partecipare all’avviso della Regione Puglia candidando un’area di proprietà comunale, che riteniamo maggiormente compatibile con i requisiti del bando, dell’estensione di un ettaro circa e attualmente in stato di abbandono, tra le vie Madrid, Londra, Parigi e Vienna, nel cuore della lottizzazione Albertini, per realizzare un’area verde infrastrutturata che miri a riqualificare l’intera zona e a garantire gli obiettivi di sostenibilità ambientale e contrasto all’inquinamento e ai cambiamenti climatici fissati dall’avviso.

Francesco Cannalire, Alessio Carbonella, Denise Aggiano consiglieri comunali PD Brindisi