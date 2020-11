Il “Sistema Paese” è in crisi ormai dall’inizio del secondo millennio e non è riuscito a dare soluzioni utili a venire fuori dalla crisi Economica/Finanziaria che ha investito l’economia mondiale.

L’eterno rapporto conflittuale tra i vari partiti/movimenti politici e le varie Istituzioni dello Stato non crea certamente le condizioni più favorevoli per “progettare” un Sistema Paese efficiente.

Viviamo in uno “Stato di Diritto” ma il continuo legiferare – spesso male – ed in modo incomprensibile -, porta ad avere interpretazioni e lungaggini burocratiche che frequentemente sono causa di Procedure Giudiziarie Penali/Civili/Tributarie con relativi processi che non finiscono mai.

Il nostro Paese non funzionava e la pandemia da Covid19 ha fatto emergere in maniera ineludibile tutti i “mali italiani” ma, come nel 1945, non dobbiamo arrenderci. Anzi, abbiamo il dovere di fare di necessità virtù.

E’ improcrastinabile fare scelte coraggiose, utilizzare il forzato Lockdown per “progettare” il nuovo Sistema Italia. E’ doveroso per dare un futuro ai nostri figli.

Lo Stato quando vuole sa essere efficiente: il Commissario straordinario per l’emergenza Arcuri, attraverso Invitalia, il primo ottobre 2020 ha pubblicato un bando con (OEPV) da € 800 milioni per la riorganizzazione ospedaliera in tutta Italia; il 30 0ttobre 2020 sono stati già firmati tutti i contratti, ossia in soli trenta giorni!

Altro aspetto particolarmente innovativo da segnalare sono i criteri previsti dal Bando: migliore efficienza, celerità, affidabilità e verificabilità delle attività svolte, utilizzo di materiali da costruzioni della filiera corta e ottimizzazione del sistema di cantierizzazione, con particolare riguardo alle interferenze durante la gestione del cantiere in presenza di strutture in condizioni di operatività. Ulteriore criterio è il possesso delle certificazioni: – SA8000:2014 (sistema di Gestione della Responsabilità Sociale) – ISO45001:2018 (sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza sul lavoro) – ISO14001:2015 (sistema di Gestione Ambientale. Residuale il punteggio dato all’offerta economica, solo 10 punti sui cento complessivi.

Il Consorzio Stabile BUILD S.C. AR. L. (in sigla COBUILD) ha avuto un ottimo punteggio nell’offerta tecnica poiché possiede tutti i Sistemi di Gestione previsti ed ha potuto evidenziare la particolarità operativa consentita ai Consorzi Stabili, ossia poter usufruire, durante l’esecuzione dell’appalto, della “Comune struttura d’impresa del Consorzio” e quindi affiancare alle due imprese designate esecutrici anche altre imprese facenti parte della compagine consortile per far si di aumentare la capacità produttiva e quindi accelerare la consegna dei lavori.

La Pubblica Amministrazione in 30 giorni faccia – come ha fatto Invitalia – quello che di solito fa in anni: autorizzi interventi privati e faccia partire un piano straordinario di investimenti in Opere Pubbliche in PPP, PF o con debito garantito dal Recovery Fund. Per intenderci, se chiudiamo le scuole approfittiamo per adeguarle ai nuovi standard, se circola meno gente, rifacciamo ed implementiamo il sistema delle nostre infrastrutture ormai insufficienti ed obsolete.

Bisogna avere il coraggio di chiudere da subito quelle attività non essenziali, garantendo il congelamento di qualsiasi costo ai titolari e la cassa integrazione ai dipendenti; in questo modo non falliranno e potranno programmare per giugno una vigorosa ripartenza.

Bisogna avere il coraggio di proclamare un coprifuoco severo per limitare gli spostamenti a quelli per lavoro, motivi sanitari/assistenziali ed approvvigionamento alimentare.

Abbiamo bisogno di un Piano Marshall ma non possiamo aspettare fino al “5 giugno”. Al più ci possiamo permettere il “5 dicembre”, chi ha la possibilità, avendo responsabilità di Governo, agisca!

Basta DPCM settimanali che con la loro approssimazione stanno arrecando danni irreversibili alla nostra economia, basta liti, basta egoismi, basta salvaguardia dell’uccello Fratino, oggi è in gioco la protezione della nostra vita! Abbiamo bisogno di recuperare il senso dello stare insieme – da solo non si salva nessuno -!

Utilizziamo il necessario Lockdown per contenere il contagio da Covid19 per “progettare una grande Italia” post-pandemia.

Angelo Contessa

Amm.re unico Consorzio Stabile BUILD S.C.AR.L.

Responsabile Istituzionale UCSI (Unione Consorzi Stabili Italiani)