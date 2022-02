Il Comune di Brindisi ha da pochi giorni pubblicato il bando per la concessione di contributi al pagamento di canoni di locazione per unità immobiliari ad uso abitativo.

La domanda deve essere presentata entro le ore 14 del 2 marzo 2022.

Per la partecipazione al concorso, il richiedente deve possedere i seguenti requisiti:

a) REDDITO COMPLESSIVO del nucleo famigliare conseguito nel 2020 non superiore all’importo di Euro 13.405,08;

b) b) REDDITO COMPLESSIVO del nucleo famigliare conseguito nel 2020 non superiore all’importo di Euro 15.250,00;

Si tratta di un reddito convenzionale in quanto i limiti indicati, per alcune tipologie di redditi, devono essere rispettati applicando gli abbattimenti al reddito effettivo previsti dall’art.3, comma 1 lettera e della L.R.n.10/2014 e dalla legge 457/78 art. 21

Il Sunia di Brindisi è a disposizione degli inquilini per fornire assistenza nella compilazione delle domande nelle sedi di Via Palestro e Via Arturo Martini.

In ottemperanza alle disposizioni di contrasto alla diffusione del Covid 19, gli interessati sono invitati a prendere contatto telefonico (328.3856765) e ad accedere previa verifica del Green pass.

COMUNICATO STAMPA SUNIA – SINDACATO UNITARIO NAZIONALE INQUILINI ED ASSEGNATARI

Via Arturo Martini 56 – 72100 Brindisi – 328. 3856765 – suniapubrindisi@virgilio.it