L’apertura al traffico nelle serate estive dei corsi, per consentire i parcheggi, è una scelta sbagliata che produrrà solo effetti negativi.

Dalle 21 sui corsi sono aperti solo i locali di somministrazione con tavolini per i clienti sui marciapiedi.

Tutte le altre attività commerciali sono chiuse.

Il risultato sarà Parcheggi occupati, lato marciapiede, per l’intera serata poiché gratuiti, e una colonna infinita di auto alla ricerca di un parcheggio che non c’è .

Il tutto con clienti dei locali ai tavolini con smog ed il passeggio inibito sulla strada e ristretto sui marciapiedi.

Nessuna considerazione per i cittadini che vogliono frequentare i corsi per passeggiare o frequentare i locali aperti.

Ed è subito anni 90.



Riccardo Rossi