L’ente di formazione Pasternak s.r..l. informa tutte le aziende pubbliche e private che vengono forniti alle stesse tutti i servizi collegati al D.Lgs 81/08 di natura tecnica e consulenziale, ovvero RSPP esterni, Documenti di Valutazione del Rischio (DVR), Piani Operativi di Sicurezza (POS), Piani di Emergenza, Documento Unico di Valutazione Rischio Interferenze (DUVRI), Audit HACCP, ecc. Inoltre, Pasternak organizza, direttamente o in collaborazione con fornitori convenzionati, tutti i corsi previsti dal decreto 81/08.

Tutti i servizi sono affidati a tecnici qualificati altamente specializzati e di lunga esperienza. Formazione GRATUITA per tutti i dipendenti mediante utilizzo di fondi interprofessionali e soprattutto mediante formatori accreditati secondo l’accordo Stato-Regioni e mediante enti paritetici

Pasternak inoltre fornisce verifiche di legge obbligatorie per impianti di sollevamento (gru, autogru,ecc.), centrifughe, caldaie, recipienti a pressione, forni, impianti elettrici, di messa a terra, atmosfere ATEX, protezione dalle scariche atmosferiche tramite organismi certificati e accreditati a livello nazionale.

Per informazioni e consulenze contattare la segreteria organizzativa di Pasternak sita in via Giovanni XXIII,9 tel. 0831/1823185, 3407485995.