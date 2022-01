Con Decreto presidenziale n. 1 del 13.01.2022, a firma del presidente Riccardo Rossi, la Provincia di Brindisi ha provveduto a rendere il Servizio di Polizia Locale, già in essere con Delibera di Consiglio Provinciale n. 41/9 del 01.07.1998, ancora più efficiente ed efficace, completando così un iter organizzativo iniziato alcuni mesi addietro.

Il Consiglio Provinciale, nella seduta del 25.09.2020, aveva già approvato in via propedeutica il “Regolamento per la disciplina del Servizio di Polizia Locale della Provincia”, adeguandosi così alla normativa regionale (Legge Regionale n. 37/2011 e Regolamento Regionale n. 11/2017) e impartendo contestualmente l’indirizzo politico di costituire al meglio, nel più breve tempo possibile, il Corpo di Polizia provinciale, affidato alla Sovrintendenza del Segretario Generale dell’Ente, con le seguenti figure professionali:

– Comandante

– Vice Comandante;

– Ufficiali/Commissari;

– Sottufficiali/Ispettori;

– Sovrintendenti ed Agenti di Polizia Provinciale

E nelle more di quanto previsto per la copertura del posto di Dirigente, il Regolamento prevede che il Corpo di Polizia provinciale può essere coordinato da un funzionario di categoria D, eventualmente titolare di Posizione Organizzativa.

Pertanto, in attuazione dell’indirizzo del Consiglio Provinciale, dei profili e delle categorie di inquadramento delle attività delle figure professionali relative al Servizio di Polizia Locale presenti nella dotazione organica dell’Amministrazione Provinciale, nonché dei percorsi formativi effettuati, sono stati assegnati con il suindicato provvedimento presidenziale i relativi gradi alle unità presenti in organico, dopo la conclusione della procedura di mobilità volontaria rivolta alla copertura dei posti di Funzionario Area Vigilanza (cat. D) e Istruttore Area Vigilanza (Cat. C). Le unità presenti in organico quindi sono ora sei (6), cui 2 di categoria D (Comandante e Vice Comandante) e 4 di categoria C (Ispettore superiore, Sovrintendente Capo, n.2 Agenti).

La funzione di Comandante del Corpo di Polizia Locale della Provincia di Brindisi, con il grado di Commissario Capo (cat.D), saranno svolte dal dott. Cosimo D’Angelo. La Sovrintendenza e il coordinamento amministrativo sono di pertinenza del Segretario Generale dell’Ente, dr. Maurizio Moscara.

Nel 2021 il corpo di Polizia provinciale ha prodotto oltre 100 processi verbali per violazioni al Codice dell’Ambiente e 20 in questo primo mese dell’anno in corso.

Le attività principali che il Corpo di Polizia Locale della Provincia di Brindisi svolge, oltre a quella di polizia ambientale, sono:

– polizia stradale;

– supporto alle attività di controllo degli organi preposti alla vigilanza in materia di lavoro e sicurezza sui luoghi di lavoro;

– funzioni ausiliari di pubblica sicurezza;

– servizio di vigilanza istituzionale;

– servizio di Rappresentanza nella scorta al gonfalone provinciale;

– prestazione opera di soccorso in occasione di disastri e calamità naturali