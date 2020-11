Sabato 14 novembre si è tenuta una conferenza straordinaria dei Capigruppo consiliari alla presenza del Sindaco Antonello Denuzzo.

L’incontro, sollecitato nelle scorse ore dalle opposizioni, è stato convocato dal Presidente del Consiglio Comunale Domenico Attanasi per garantire un tavolo di confronto con il Sindaco circa la situazione epidemiologica a Francavilla Fontana.

Unico assente all’incontro, giustificato per impegni istituzionali, il Consigliere Regionale Maurizio Bruno. Al tavolo telematico erano presenti Francesco Amelio, Cosimo Tardio, Dario Mancino, Anna Tagliente, Antonio Andrisano, Anna Ferreri, Luigi Galiano, Giuseppe Ricchiuti e Stefano Voccoli.

Il Sindaco Antonello Denuzzo ha fornito delucidazioni rispetto alle varie questioni poste dai Consiglieri Comunali.

In primis si è discusso di scuola. L’argomento, su cui nelle scorse settimane è stata aperta una lunga discussione anche sui social, è stato illustrato dal Sindaco con dati alla mano. Rispetto al numero complessivo degli attualmente positivi in Città, è del 6,4% il numero di studentesse e studenti tra i 3 e i 13 anni coinvolti. Se a questo dato si sommano le percentuali elevate di utilizzo della didattica a distanza, si evince che attualmente la scuola rappresenta un luogo sicuro e lo strumento dell’ordinanza di chiusura del Sindaco risulterebbe sproporzionato rispetto al rischio reale. Per avere una istantanea ancora più chiara della situazione il Sindaco ha avviato una interlocuzione con la ASL per ottenere uno screening con test antigenici sulla popolazione scolastica.

L’altro capitolo largamente affrontato è stato quello relativo alle attività produttive. Il Sindaco ha chiarito che in questi giorni è stato avviato un confronto con le associazioni di categoria. Al momento, a parte la sospensione dei mercati di Campagna Amica e dell’antiquariato, non sono state assunte ulteriori determinazioni rispetto a quelle previste dal dpcm. Occorre salvaguardare un bilanciamento degli interessi che consenta di tutelare il lavoro. Anche in questa seconda ondata l’Amministrazione Comunale farà la sua parte, proseguendo con quanto già fatto nei mesi scorsi con il piano di sostegno alle attività produttive da 1 milione di euro.

Sul versante dei controlli, è stato avviato un rafforzamento del presidio del territorio da parte della Polizia Locale. Il primo risultato è il numero di verbali elevati per il mancato rispetto delle norme di sicurezza. Al controllo ordinario si sta aggiungendo quello in borghese che consente di verificare con maggiore accuratezza l’eventuale violazione delle norme imposte dal dpcm.

Inoltre, ogni settimana si rinnovano con la Prefettura gli incontri del Comitato per l’Ordine Pubblico e la Sicurezza che vedono la partecipazione oltre che dei Sindaci, del Questore, dei vertici di Carabinieri e Guardia di Finanza e della Direzione Generale dell’ASL.

Al termine dell’incontro il Sindaco si è dichiarato disponibile ad incontrare nuovamente i Capigruppo per fornire ulteriori chiarimenti.

