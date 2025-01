Abbiamo appreso, attraverso gli organi di informazione, di una delegazione di Fratelli d’Italia che si è recata ufficialmente dal Sindaco Marchionna. L’obiettivo di questo momento di confronto non era “nobile”, nel senso che non era finalizzato ad analizzare i problemi gravissimi in cui si dibatte la città di Brindisi. Si è trattato, invece, di una semplice questione di poltrone, peraltro attraverso il complesso sistema dell’effetto domino.

In pratica, è stato chiesto al Sindaco di fare fuori la vice sindaca Tedesco e l’assessore Pisanelli per far posto al ritorno di Oggiano e per crearne un altro necessario per accontentare qualche “rivoltoso”. In questo modo, grazie al sostegno offerto in questa fase di trattative, Cesare Mevoli verrebbe riconfermato coordinatore cittadino grazie ai voti degli iscritti che rispondono ad Oggiano.

E purtroppo non è tutto. Dal cilindro sono spuntati anche i cosiddetti “Moderati” che sperano in una risalita al trono di Oggiano per poter far risorgere anche Loiacono il quale non si accontenta più di fare l’assessore-ombra di Scioscioli.

Ecco, mentre la città affoga nel disastro della disoccupazione, nella chiusura di decine di aziende degli indotti produttivi, nella totale incertezza sul futuro, il Sindaco Marchionna è costretto a subire questi ricatti.

E’ questo il motivo per cui invitiamo Marchionna a portare questa penosa vicenda delle “poltrone” in Consiglio Comunale e vedremo se i consiglieri di Fratelli d’Italia e dei Moderati avranno il coraggio di lasciare la città nelle mani di un commissario prefettizio in un momento della sua vita così delicato. E’ giunto il momento per riaffermare il ruolo dei Sindaci che non possono continuare ad essere ricattati e che hanno facoltà – concessa per legge attraverso il Testo Unico degli Enti Locali – di scegliersi i propri assessori.

Li aspettiamo in aula!

Lino Luperti e Michelangelo greco – consiglieri comunali