Con ordinanza sindacale è stato ordinato, dal giorno 11 luglio 2022 al giorno 13 luglio 2022, dalle ore 8 alle ore 17, su via Lata il divieto di transito a tutti i veicoli, nel tratto stradale compreso tra la via Porta Lecce sino all’intersezione con via Santa Lucia, ad esclusione dei residenti del tratto stradale sopra descritto, i quali avranno l’obbligo di svolta a sinistra in direzione di via Santa Lucia; su via Lata, nel tratto stradale compreso tra la via Carlo De Marco e la via Scrasce, il divieto di transito e di sosta a tutti i veicoli su entrambi i lati con rimozione di quelli trovati in sosta vietata; sulla via Giannelli il divieto di transito e di sosta a tutti i veicoli su entrambi i lati, con rimozione di quelli trovati in sosta vietata.

Inoltre, su via Lata è vietata la sosta su entrambi i lati con rimozione di quelli trovati in sosta vietata, nel tratto stradale compreso tra via De Marco sino all’intersezione con via Santa Lucia.

I veicoli in transito su via Porta Lecce in direzione via Lata, giunti all’intersezione con quest’ultima, avranno l’obbligo di direzione via Porta Lecce e corso Roma.

I veicoli in transito su via Saponea in direzione via Lata, giunti all’intersezione con via Porta Lecce, avranno l’obbligo di svolta a sinistra in direzione via Porta Lecce e corso Roma.