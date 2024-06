Mercoledì 26, giovedì 27 e venerdì 28 giugno 2024 la Diocesi di Oria vivrà il Convegno Pastorale Diocesano, presso il Santuario di San Cosimo alla Macchia in Oria (Br), con inizio dei lavori assembleari alle ore 20.00, presieduti dal vescovo Vincenzo.

Questo mese di giugno vede già le parrocchie, le comunità religiose e la consulta per le aggregazioni laicali vivere una prima fase di osservazione, riprendendo tra le mani il testo del Progetto Pastorale Diocesano e la relazione sintesi del Cantiere sull’Evangelizzazione secondo le schede guida pubblicate sul sito web diocesano.

Nei giorni 26 e 28 giugno 2024 l’assemblea pastorale si svolgerà nella forma per delegati e il lavoro di discernimento comunitario sarà vissuto secondo lo stile dei gruppi sinodali; il giorno 27 giugno 2024 l’assemblea pastorale sarà aperta a tutti i fedeli e sarà guidata nella riflessione dal teologo Mons. Armando Matteo, Segretario per la sezione dottrinale del Dicastero per la Dottrina della Fede.

Ulteriori informazioni e materiali di approfondimento sono disponibili nella sezione dedicata al Convegno Pastorale Diocesano sul sito www.diocesidioria.it, costantemente aggiornata a cura dell’Ufficio Catechistico diocesano.

Ufficio per le Comunicazioni sociali e la Cultura della Diocesi di Oria