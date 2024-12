“Grazie ad un nostro emendamento, è legge l’accordo di programma per lo sviluppo territoriale di Brindisi e Civitavecchia. Si tratta di un risultato decisamente importante per i due territori perché stabilisce una corsia preferenziale su cui velocizzare gli investimenti per compensare i danni economici ed occupazionali derivanti dalla dismissione delle due centrali a carbone dell’Enel.

Inoltre la nomina di un commissario con poteri speciali risulterà determinante per accelerare l’iter procedurale per l’approvazione di progetti (pubblici e privati) e per la realizzazione delle connesse opere pubbliche.

Abbiamo raggiunto un obiettivo che risponde alle aspettative delle associazioni datoriali e delle organizzazioni sindacali. Siamo sulla buona strada, insomma, per riavviare una strategia seria di sviluppo”.

Lo affermano i parlamentari di Forza Italia Mauro D’Attis e Alessandro Battilocchio.