La ingiustificabile, irresponsabile e risibile contrarietà al deposito di GNL nel porto di Brindisi da parte del Sindaco di Brindisi e della sua Amministrazione comunale rappresenta l’ennesimo no di matrice ideologica vetero ambientalista anacronistica e lontana dai reali bisogni del territorio – dichiara il capogruppo provinciale di Fratelli d’Italia Massimiliano Oggiano.

Fratelli d’Italia responsabilmente ha sempre sostenuto l’importanza dell’investimento in questione per il territorio e per la diversificazione dell’approvvigionamento del gas soprattutto alla luce della recentissima crisi politico militare che sta interessando la Russia e l’Ucraina che sta mettendo in ginocchio il sistema civile ed industriale dell’Italia – continua Oggiano. Per tali motivi facciamo appello Presidente della Provincia f.f. Antonio Matarrelli affinché responsabilmente interpreti correttamente le necessità del territorio e dell’Italia intera convocando una urgente conferenza dei capigruppo della Provincia di Brindisi per avere dalla stessa un mandato politico istituzionale pieno da rappresentare in senso all’incontro di lunedì 28 febbraio c.m. – conclude Oggiano.

Di seguito la nota inviata dai consiglieri provinciali di Fratelli d’Italia (Massimiliano Oggiano, Luciano Cavaliere e Francescoantonio Conte) al Presidente f.f. della Provincia Brindisi (Antonio Matarrelli)

OGGETTO: incontro convocato dalla Regione Puglia il 28 febbraio c.m. alle ore 15.30 con all’oggetto “Insediamento deposito GNL Edison nel porto di Brindisi”

Gli scriventi consiglieri provinciali di Fratelli d’Italia Massimiliano Oggiano, Luciano Cavaliere e Francescoantonio Conte premesso che,

• in data 28 febbraio c.m. il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha convocato un incontro presso la Presidenza della Regione Puglia con all’oggetto “Insediamento deposito GNL Edison nel porto di Brindisi”;

• all’incontro in oggetto sono stati invitati i rappresentanti istituzionali del territorio compreso la Provincia di Brindisi;

• il MITE, dopo il percorso procedimentale previsto dalla legge, ha rilasciato parere favorevole all’ insediamento del deposito di GNL Edison nel porto di Brindisi;

• è del tutto evidente che la consultazione degli organi politico istituzionali del territorio è prodomica alla eventuale concessione dell’Intesa Stato-Regioni da parte della Regione Puglia e quindi necessaria per la cantierizzazione dell’impianto in questione;

• l’importanza dell’impianto de quo rappresenta un fondamentale investimento per lo sviluppo delle attività portuali come attrattore di nuovi traffici marittimi passeggeri e merci oltre che un indubitabile e necessaria infrastruttura strategica per la diversificazione dell’approvvigionamento di gas soprattutto alla luce della recentissima crisi politico-militare Russia Ucraina che sta mettendo in crisi il sistema civile ed industriale Italia;

• l’importanza dell’incontro meglio specificato in oggetto necessità di un mandato politico istituzionale nel pieno delle funzioni dell’Ente che Ella rappresenta;

tutto ciò premesso Le chiediamo una convocazione urgente della Conferenza dei Capigruppo da tenersi nella mattinata del 28 febbraio c.m. per essere investito di un mandato politico forte e rappresentativo del Consiglio Provinciale nell’espressione della volontà politica della Provincia di Brindisi in seno all’incontro in oggetto.

Brindisi 26 febbraio 2022

I consiglieri provinciali di Fratelli d’Italia

Massimiliano Oggiano capo gruppo

Luciano Cavaliere

Francescoantonio Conte