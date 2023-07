Calato il sipario sulla Festa patronale, prende il via il programma “#D’Estate@SanVito”, il cartellone di eventi estivi confezionato dalla Amministrazione Comunale di San Vito dei Normanni, Assessorato alla Cultura.

Anche per l’edizione 2023, tante proposte per residenti e turisti: si va dalla musica al teatro, dalla cultura alle tradizioni.

I primi appuntamenti sono per questo fine settimana: giovedì 13 luglio, nel Chiostro Dei Domenicani, parte la rassegna di incontri con gli Autori, “InchiostroD’Estate”. Alle ore 19:45 Angelo Piccigallo presenterà il suo ultimo libro dal titolo “Un fiore nel deserto” (la rassegna prevede altri appuntamenti nei mesi di agosto e settembre: il 18 agosto Daniele Nucci con “Il cibo buono. C’è più gusto a nutrirsi bene”, il 24 Marcello Loprencipe con “Rocco il giostraio”, il 1° settembre Elena Anticoli de Curtis, la nipote di Totò con “Il principe poeta”, il 5 Luigi Del Vecchio con “Ostuni, una insospettabile presenza”).

Gli eventi musicali prendono il via venerdì 14 luglio con un omaggio al grande Lucio Battisti e un gradito ritorno in piazza Leonardo Leo, quello di Roberto Pambianchi e la sua band nel concerto “Io e Lucio, l’emozione continua”.

Sabato 15 luglio, sempre in piazza, l’attesa performance de “Le 13, le tre donne chitarriste” dal titolo “Inspiration”.

Martedì 18 sarà la volta di “Pinocchio, una favola senza tempo, il Musical” proposto dalla Compagnia Atto Terzo nell’ambito di una iniziativa promossa dal Consorzio Hera.

Luglio proseguirà all’insegna della musica con concerti pop in piazza (il 22 quello del gruppo “Non sempre gli stessi” e di bel canto nel Chiostro dei Domenicani (il 24 sarà di scena il soprano Angela Nisi, accompagnata al pianoforte da Gabriele Greco), ma anche con gli ormai tradizionali appuntamenti di “Musica nei saloni”, i concerti nelle barberie del centro proposti dal locale Circolo Mandolinistico, in programma il 28 e il 29.

Nel frattempo, il 26 nel Chiostro, un omaggio di Progetto Egon a Paolo Sorrentino con “Sfumature: monologo per un sorriso”.

Il 30 luglio il primo degli appuntamenti con il teatro in vernacolo nell’arena della Villa Comunale: in scena gli attori della Associazione Delfino. Gli altri sono in calendario il 3 agosto (Associazione Arcobaleno), l’8 (Associazione Wonderland events planner) e il 9 (Misciagni nuestru).

Il 2 agosto, nel Chiostro dei Domenicani, il recital de “Li Scuscitati” che vuole essere un omaggio ai grandi del teatro, del cinema, della letteratura e della musica, mentre il 6 – sempre nel Chiostro – l’attore di origini sanvitesi Pietro Conversano con “Era la luna nel cortile…”.

Nel programma estivo sanvitese c’è spazio anche per la pittura (il 6 agosto si inaugura nella Chiesa di Santa Maria della Pietà la personale di Franca Gallone) e per il jazz (il 7 è in programma lo spettacolo “Jazz around the world”).

A cavallo di Ferragosto, alcuni eventi di grande richiamo sul palco di piazza Leo: il 10 agosto il concerto di Matteo Passante & friends, il 12 quello di Mimmo Epifani e Tony Esposito per un omaggio alle tradizioni napoletane (rappresenta la prima delle due serate del festival “Tra Musica e Teatro”), il 13 la tradizionale “Rezzica”, il 17 il concerto del Trio Harmony, il 19 quello delle Nuove Schegge e Duo Diesis con Jean Marie e Uccio Macchitella. Negli ultimi giorni di agosto la seconda serata di “Tra Musica e Teatro” dedicato alle tradizioni cittadine.

A settembre, venerdì 8, il Doppio Quintetto di Fiati del Conservatorio di Lecce si esibirà nel Chiostro dei Domenicani.