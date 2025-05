Spalle al muro, la Valtur Brindisi sfodera una prestazione di grande cuore e carattere e mette alle corde Rimini in un secondo tempo da pura battaglia risalendo dal -11 del primo tempo (24-35). MVP Andrea Calzavara autore di una ripresa da assoluto protagonista con 18 punti totali frutto del 4/6 da due, 2/5 da tre, 4/6 ai liberi, 9 rimbalzi e 9 falli subiti. Gara quattro prevista domenica 18 maggio alle ore 18:00 al PalaPentassuglia: prelazione abbonati e vendita libera attiva a partire da questo momento online su Vivaticket, nei punti vendita abilitati e al New Basket Store.Confermato il quintetto biancoazzurro delle prime due sfide formato da Calzavara-Brown-Radonjic-Ogden-Vildera.Veemente aggressività della difesa ordinata da coach Bucchi che riesce a recuperare subito un paio di palloni preziosi per correre a campo aperto; Rimini risponde presente sfruttando il post basso di Johnson (10-10 al 6’). Le percentuali molto basse al tiro condizionano un primo quarto a basso punteggio sul 13-16. Grande fatica per l’attacco Valtur a segno con soli 13 punti nei primi 13 minuti di gioco e Rimini ne approfitta allungando fino al +9 sfruttando la stazza di Camara dentro il pitturato (13-22). La tripla con fallo di Radonjic toglie il tappo dal canestro e sono sei i punti di fila dell’ala italiana a riportare Brindisi a contatto (22-25 al 16’). Grande e Tommasini colpiscono dalla distanza nel momento più caldo del secondo quarto per un contro break di 2-10 a valere il massimo vantaggio in doppia cifra BancaRiviera a fine primo tempo sul 24-35. Robinson commette il terzo fallo personale al rientro in campo e Brindisi prova a darsi uno scossone per rientrare mentalmente in partita (31-39 al 23’). Le troppe palle perse e occasioni sprecate non permettono alla Valtur di azzannare il momento catartico in oltre tre minuti di 0-0 da ambo i lati del campo. Il fallo tecnico per proteste chiamato a coach Dell’Agnello accende la sfida e il pubblico del PalaPentassuglia (37-39 al 29’). Radonjic segna la tripla del sorpasso ma ecco Marini a sbloccare i suoi al tiro dopo oltre otto minuti di foglio bianco realizzando i tre punti finali del terzo quarto chiuso sul 42-43. La furia Calzavara si abbatte al PalaPentassuglia: nove punti di fila del play italiano con Brindisi che vola sul 51-43 al 33’. I rimbalzi offensivi conquistati nella fase più concitata del match tengono in vita gli ospiti che rispondono con un contro parziale di 2-9 per il 53-52 a tre minuti dalla fine. Radonjic e Tomassini si scambiano due triple decisive per portare la sfida nel duello punto a punto (56-55 a un minuto dal termine). Marini penetra al ferro e regala il sorpasso a Rimini a 27” dalla sirena finale, Calzavara risponde con la tripla del +2 a otto secondi dalla fine. Tripudio al PalaPentassuglia!

IL TABELLINO

VALTUR BRINDISI – BANCARIVIERA RIMINI: 59-57 (13-16, 24-35, 42-43, 59-57)

VALTUR BRINDISI: Brown 10 (1/10, 0/1, 1 r.), Arletti (0/2, 3 r.), Del Cadia (0/3, 2 r.), Laquintana (0/1, 0/1, 3 r.), Fantoma (1 r.), Radonjic 15 (4/6 da tre, 10 r.), Calzavara 18 (4/6, 2/5, 9 r.), Ogden 11 (1/6, 3/6, 5 r.), Vildera 5 (1/5, 7 r.), Buttiglione ne. Coach: Bucchi.

BANCARIVIERA RIMINI: Johnson 13 (5/8, 1/6, 11 r.), Robinson 8 (4/6, 0/3, 2 r.), Simioni (0/1, 2 r.), Camara 4 (2/3), Marini 9 (2/6, 1/9, 10 r.), Grande 13 (0/3, 4/7, 4 r.), Masciadri 2 (1/1, 0/1, 2 r.), Anumba (0/1), Tomassini 6 (0/1, 2/4), Conti 2 (1/1, 1 r.), Sankare ne, Amaroli ne. Coach: Dell’Agnello.

ARBITRI: Cassina – Giovannetti – Bartolini.

NOTE – Tiri liberi: Brindisi 18/25, Rimini 3/6. Perc. tiro: Brindisi 16/52 (9/19 da tre, ro 6, rd 38), Rimini 23/62 (8/31 da tre, ro 4, rd 32).

Ufficio Stampa Valtur Brindisi