I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Francavilla Fontana hanno denunciato in stato di libertà un 61enne del luogo, per omessa custodia di armi e procurato allarme. In particolare, l’uomo nella mattinata di ieri ha contatto il 112 denunciando che ignoti l’avevano rapinato del suo fucile semiautomatico e relative 80 cartucce. Gli immediati accertamenti hanno consentito di appurare che si trattava di una furto, anziché rapina, avvenuto pochi minuti prima, nella sua autovettura parcheggiata in una contrada del luogo, previa la rottura di un finestrino del veicolo, dove all’interno vi era la citata arma incustodita.