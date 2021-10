Proseguono le iniziative di Bimbimbici, la manifestazione che promuove la mobilità sostenibile tra i giovani e i giovanissimi.

Domenica 10 ottobre alle 9.30 da Viale Abbadessa prenderà il via una ciclopasseggiata aperta a tutta la cittadinanza.

La prima tappa di questo breve viaggio intergenerazionale sulle due ruote sarà Parco Caniglia. Qui il gruppo potrà ammirare la nuova veste dell’area verde che da qualche mese l’Amministrazione Comunale ha affidato in gestione all’Associazione Nuovaria e scoprire il nuovo punto di ritiro e consegna del bike sharing comunale, progetto che ha ottenuto il secondo posto agli Urban Award e che ora viene ulteriormente potenziato.

La seconda tappa sarà l’angolo verde tra via Cavour e via Barbaro Forleo. Questa area, popolata di piante grazie all’iniziativa “Regala un albero alla tua Città”, è diventata un punto di riferimento per il quartiere. Ogni giorno decine di bambini, accompagnati da mamme, papà o nonni, vengono a giocare nel piccolo parco giochi realizzato dall’Amministrazione Comunale o a prendere un libro disponibile nella little free library donata dalle Radici e le Ali Arciragazzi. Durante questa sosta il gruppo potrà riposare e consumare una merenda al sacco.

La terza tappa è prevista in Piazza Umberto I dove il gruppo potrà ammirare la Torre dell’Orologio riconsegnata alla Città dopo i recenti lavori di restauro. In omaggio a questo monumento è prevista una performance musicale di Davide Ciura, docente di chitarra della Scuola Musicale Comunale, e una coreografia di Carmela Vellotti sulle note di Amara terra mia. Al termine delle esibizioni artistiche è previsto un saluto del Sindaco Antonello Denuzzo e un intervento dell’esperto di storia locale Alessandro Rodia.

La ciclopasseggiata si concluderà in Villa Comunale con le letture sotto gli alberi.

L’iniziativa, a cura delle Radici e le Ali Arciragazzi, è patrocinata dal Comune di Francavilla Fontana e realizzata in collaborazione con la Scuola Musicale Comunale e Icos sporting club danza.

