La band brindisina Nobody Sane è pronta a tornare sul palco mesagnese in occasione del ricco cartellone estivo promosso dall’Amministrazione comunale. L’appuntamento con il loro live è per venerdì 29 agosto, a partire dalle ore 21:00 in piazza Orsini del Balzo.

Nati a fine 2023 dall’incontro tra musicisti di Mesagne e Brindisi, i Nobody Sane sono: Liana Enrica (voce solista), Lorenzo Grande (basso e cori), Antonio Taurisano (chitarra e cori) e Angelo Iaia (batteria). La formazione porta sul palco un originale mix di crossover rock contaminato da influenze R&B, funky e hip hop, con testi in italiano, inglese e arabo. L’energia e la sinergia tra i membri del gruppo, frutto delle loro diverse esperienze, si sono trasformate in un progetto che unisce immediatezza e ricerca, radici e nuove sperimentazioni.

Durante il concerto, il pubblico potrà ascoltare un repertorio di inediti arricchito da cover italiane e straniere, con pezzi che spaziano dal repertorio rock classico a quello di nicchia, in un intreccio che testimonia la crescita di una interessante realtà della scena musicale locale. L’ingresso è gratuito.