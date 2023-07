Domani si insedia il nuovo consiglio comunale di Brindisi.

La prima seduta dell’assise è stata fissata presso la sala consiliare “On. Italo Giulio CAIATI” del Palazzo di Città, per il giorno di martedì 11 luglio 2023 con inizio alle 9.00 (in prima convocazione) e, eventualmente, in seduta pubblica, di seconda convocazione, per il giorno di giovedì 13 luglio 2023 con inizio alle ore 9.00.

Nel corso della seduta saranno trattati i seguenti argomenti:

1. Esame delle condizioni di eleggibilità e convalida degli eletti alla carica di sindaco e di consigliere comunale di Brindisi, a seguito delle consultazioni elettorali amministrative del 14 e 15 maggio e del 28 e 29 maggio 2023; (Proposta n. 81)

2. Giuramento del Sindaco ai sensi dell’art. 50, comma 11, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; (Proposta n. 82)

3. Elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 18 dello Statuto Comunale; (Proposta n. 83)

4. Elezione della Commissione Elettorale Comunale per il periodo dal 2023 al 2028; (Proposta n. 72)

5. Commissione Comunale per la formazione degli elenchi popolari di Corte di Assise e di Corte di Assise d’appello. Nomina di due componenti tra i consiglieri comunali; (Proposta n. 73)

6. Comunicazione dei componenti della Giunta e presentazione delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato; (Proposta n. 84)