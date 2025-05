L’Appia Rugby Brindisi ospiterà domenica 11 maggio presso il campo “Sant’Elia” in Via Andrea Mantegna n. 12 (Parco Buscicchio) la 7^ tappa del “Eni Rugby Tour” , evento organizzato dalla Federazione Italiano Rugby in partenariato con Eni. La giornata sarà caratterizzata da giochi e competizioni rivolte ai bambini ed alle bambine tra i 3 e gli 14 anni al fine di far vivere loro una giornata di sport e confronto con pari età provenienti dai Club di tutta la Regione Puglia. Obiettivo della giornata quello di promuovere lo Sport, non solo il rugby visto che quest’anno saranno presenti anche le discipline di tiro con l’arco e calcio, ma soprattutto i valori educativi che lo rendono strumento di eccezionale potere per la crescita personale e collettiva. Le giornate, infatti, rappresentano un momento conviviale a cui partecipano atleti, allenatori, famiglie e simpatizzanti.

Durante l’evento interverranno, oltre ai dirigenti/tecnici locali dell’Appia Rugby Brindisi, Leo Amoruso – Presidente Comitato Regionale Pugliese FIR, Francesco Grosso – Responsabile FIR Promozione e Sviluppo, e Stefano Raffin – Tecnico Regionale FIR Puglia.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Ore 9.30 – Apertura ufficiale della Tappa di Brindisi dell’Eni Rugby Tour e saluto delle Istituzioni a tutti le/i partecipanti

Ore 10.30 – Inizio attività ludico sportiva.

Ore 11.30 – Inizio attività femminile di rugby U14/16 e Openday Tag Rugby

Ore 12.30 – Inizio attività agonistica U14 maschile

Ore 13.30 – Consegna gadget e terzo tempo