Domenica 14 settembre, alle ore 20.00, nel Chiostro del Museo Ribezzo, Piazza Duomo, preview della rassegna “Festival del Mito” – 2025, con lo spettacolo teatrale OH! DISS’EA di e con Roberto Ciufoli.

Ulisse, dopo il lungo assedio di Troia è partito per raggiungere Itaca e la sua bella Penelope o ha girovagato per dieci anni senza saper bene cosa fare, prima di trovare la strada di casa?

E’ l’immagine dell’uomo moderno o semplicemente un distratto?

Il quesito, che da secoli attanaglia studiosi e letterati, finalmente troverà risposte.

Roberto Ciufoli propone una riscrittura del famoso poema, una personale Odissea. Ulisse e il suo viaggio senza fine: la curiosità, la voglia di conoscere e di esplorare che c’è o dovrebbe esserci in ognuno di noi.

“OH! DISS’EA” è una rivisitazione ironica e brillante dell’opera di Omero, dove la leggerezza della comicità incontra la profondità della riflessione. Attraverso giochi di parole, personaggi improbabili e una vena surreale che contraddistingue la sua cifra artistica, Ciufoli costruisce un affresco teatrale capace di parlare a tutte le generazioni.

Non è solo il racconto di un eroe antico, ma il ritratto dell’uomo contemporaneo: smarrito, curioso, affamato di esperienze e costantemente in bilico tra il desiderio di tornare a casa e quello di perdersi nel mondo.

Grazie a un ritmo incalzante e a un linguaggio immediato, lo spettacolo riesce a intrecciare leggerezza e profondità, coinvolgendo lo spettatore in un percorso che è insieme comico, poetico e filosofico.

Così l’Odissea diventa una metafora universale, capace di far sorridere, riflettere e soprattutto riconoscersi in Ulisse, l’eroe più umano tra i grandi miti.

Lo spettacolo è a cura di Ergo Sum in collaborazione con il Polo Biblio-Museale di Brindisi – Museo Ribezzo.

Biglietto: € 12

Acquisto online https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/oh-diss-ea

____

Museo Archeologico Ribezzo